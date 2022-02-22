الأهلي يعود للدوري بمواجهة المقاصة

محلية

يعود الأهلي لمنافسات الدوري المصري بعد غياب طويل بسبب توقف المسابقة لفترة طويلة لمشاركة المنتخب الأول بكأس الأمم الأفريقية بجانب ارتباطات الأحمر الخارجية.

ويستأنف الأهلي رحلته المحلية بمواجهة مصر المقاصة اليوم ضمن الجولة العاشرة للدوري.

ولعب الأهلي آخر مبارياته بالدوري يوم 26 ديسمبر الماضي أمام فيوتشر (1-1).

ويسعى الأهلي مع مديره الفني بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على المقاصة قبل المواجهة المرتقبة ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المقررة السبت المقبل بدوري الأبطال. ويحتل الفريق الأحمر المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر ولكن للأهلي مباراة مؤجلة إضافية أمام الجونة بخلاف اللقاء المؤجل ضد بيراميدز. ويدرس موسيماني إشراك بعض اللاعبين الذين لم يخوضوا المباريات أخيراً مقابل إراحة بعض الدوليين الذين تم استهلاكهم مثل عمرو السولية ومحمد عبد المنعم. ويخوض المقاصة مواجهة الأهلي باحثا عن نتيجة إيجابية لتحسين موقفه حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 8 نقاط ويضم الفريق لاعبين موهوبين لفتوا الأنظار مثل كريم حلاوة والعاجي سيرجي إيريك.ويلعب اليوم أيضا سيراميكا كليوباترا التاسع برصيد 11 نقطة مع غزل المحلة الحادي عشر بذات الرصيد في مباراة تحسين المراكز والاقتراب من المربع الذهبي. كما يلعب إنبي الثالث عشر بعشر نقاط مع الاتحاد السكندري السابع برصيد 13 نقطة.

