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برونزية لشعبان في الدوري العالمي للكراتيه


حقق لاعب منتخب الكراتيه عبدالله شعبان الميدالية البرونزية في منافسات فئة قتال فردي تحت (60 كغ) وذلك ضمن بطولة الدوري العالمي للكراتيه فئة (k1) المحترفين (الفجيرة 2022).
وهنأت اللجنة الأولمبية الكويتية في بيان صحافي لها اللاعب شعبان بمناسبة حصده لهذه الميدالية ورفع اسم وعلم الكويت عاليا في هذا المحفل والتي تستضيفه مدينة الفجيرة الاماراتية.
من جانبه اعرب اللاعب شعبان عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر عن سعادته بهذا الفوز مؤكدا ان سيبذل اقصى جهده في الفترة المقبلة للحصول على الميدالية الذهبية في المنافسات المقبلة.


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