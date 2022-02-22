قرعة «الألعاب الرياضية للتعليم العالي» تسحب اليوم

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تسحب في 10:00 صباح اليوم قرعة منافسات دورة الالعاب الرياضية الاولى للتعليم العالي في مقر بنك الكويت الوطني الشريك الاستراتيجي للاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي، إذ تأتي البطولة ضمن استراتيجية الاتحاد 2021 - 2025 التي اعلن عنها خلال شهر ديسمبر الماضي من اجل دعم الرياضة الكويتية بالعديد من المواهب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الي تحقيق رغبة القيادة السياسية في بناء جيل جديد من الشباب والاهتمام بهم لتمثيل الكويت في المحافل الخارجية، وستقام منافسات الدورة خلال الفترة من 8 إلى 31 الشهر المقبل بمشاركة 690 لاعبا ولاعبة سيتنافسون في 6 العاب هي كرة القدم العشبي للرجال وكرة القدم داخل الصالات (رجال وسيدات) وكرة السلة (سيدات) وكرة الطائرة (رجال وسيدات). ووضعت اللجنة العليا للدورة برئاسة فيصل المقصيد رئيس الاتحاد وفهد الخليفة رئيس لجنة التعليم العالي وعضو مجلس الإدارة ود. احمد عبدالحميد امين عام الاتحاد آلية المنافسات، إذ سيشارك في منافسات كرة القدم العشبية للرجال 12 فريقا ستوزع على 3 مجموعات يتأهل اول وثاني كل مجموعة بجانب افضل فريقين يحتلان المركز الثالث الى الدور ربع النهائي، وفي كرة الصالات للرجال تقام المنافسات بمشاركة 10 فرق سيتم تقسيمها الى مجموعتين يتأهل اول وثاني كل مجموعة الى الدور نصف النهائي، بينما كرة الصالات للسيدات ستقام المنافسات من خلال مجموعة واحدة بمشاركة 5 فرق يتوج الفريق الحاصل على المركز الاول، ونفس الامر في كرة السلة للسيدات التي يشارك بها 5 فرق، بينما في منافسات كرة الطائرة للرجال سيتم تقسيم 6 فرق اعلنت مشاركتها الى مجموعتين يتأهل الاول والثاني الى الدور نصف النهائي، وفي كرة الطائرة للسيدات والتي يشارك بها 7 فرق ستكون المنافسات بخروج المغلوب. من جانبه اكد د.عبد الحميد مدير الدورة ان مجلس ادارة الاتحاد سخر كل الامكانيات المادية والبشرية من اجل انجاح النسخة الاولى لدورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي، وقال: «نتطلع الى استمرارها خلال السنوات المقبلة من اجل دعم الشباب الرياضي داخل مؤسسات التعليم العالي وتأهيلهم رياضيا وتهيئة روح التنافس والتقارب بين الجامعات على كل المستويات».

