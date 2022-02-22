اليرموك بطل «تنس الناشئين»

محلية

توج اليرموك بلقب بطولة كأس الاتحاد للناشئين «تحت 14 سنة» التي اختتمت أول من أمس على ملاعب نادي الكويت. وفاز اليرموك في اللقاء النهائي على خيطان بنتيجة 2 – 1. وتفوق لاعب اليرموك محمد العوضي على لاعب خيطان خالد المطيري بنتيجة 6-3، 6 -0 في مباراة الفردي الأولى، كما فاز لاعب اليرموك عبد الرحمن العبد الله في مباراة الفردي الثانية على لاعب خيطان عمر محجوب بنتيجة 6 - 2، 5 - 7، و6 -1. وفي مباراة الزوجي تغلب ثنائي خيطان المكون من اللاعبين عبد الله دهراب وزميله أحمد الحميدان على ثنائي اليرموك المكون من اللاعبين محمد مطلق وزميله مهدي صباح بنتيجة 6- 1، 6-3. أدار اللقاء الحكم الدولي العام براك عبد المحسن وساعده مجموعة من حكام الاتحاد. وفي الترتيب النهائي للأندية المشاركة جاء في المركز الأول اليرموك، وفي المركز الثاني خيطان، وفي المركز الثالث كاظمة، وفي المركز الرابع الكويت.

