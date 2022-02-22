فوز بيراميدز والمصري في «الكونفيدرالية»

محلية

حقق المصري البورسعيدي وبيراميدز الفوز في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقاد الجنوب أفريقي فاجري لاكاي بيراميدز لإسقاط زاناكو الزامبي بنتيجة 2-0 على ملعب ناشيونال هيروز بالعاصمة لوساكا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وتقدم لاكاي لصالح بيراميدز في الدقيقة (45+1) بصناعة رمضان صبحي ثم أضاف الجنوب أفريقي الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد. ونجح بيراميدز بقيادة مدربه إيهاب جلال في تحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة ورفع رصيده إلى 6 نقاط بينما بات زاناكو في المركز الأخير بلا نقاط.

وحقق المصري فوزا مهما على ضيفه مازيمبي الكونغولي القوي بنتيجة 2-0 بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وتقدم المصري في الدقيقة 60 بهدف مدافعه الفلسطيني ياسر حمد ثم أضاف التونسي إلياس الجلاصي الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ورفع المصري رصيده بذلك إلى 4 نقاط متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة بينما تجمد مازيمبي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

