بعد 61 و31

آراء

شهر فبراير من كل عام يعد شهرا مميزا للكويتيين ولكل من يحب الكويت وأهلها لكونه شهر الاستقلال ويوم التحرير من الغزو العراقي 1990م، والعيد الوطني الكويتي ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة ويحتفل به في 25 فبراير من كل عام ومن عام 1992م تتزامن معه يوم 26 فبراير من كل عام احتفالات عيد التحرير ونالت الكويت استقلالها في 19 يونيو 1961م بعهد المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الـ11 الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح وأول احتفال كويتي بعيد الاستقلال اُقيم في 19 يونيو 1962م واستمر اهل الكويت يقيمون عيد الاستقلال الكويتي في 19 يونيو من كل عام حتى صدر في 18 مايو 1964م المرسوم الأميري حيث تم دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس للأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح رحمه الله في 25 من فبراير من كل منذ عام 1965م وكان ذلك بسبب حرارة فصل الصيف بالكويت الذي يعيق إقامة احتفالات تليق بهذه المناسبة المجيدة، ويوم التحرير الغالي جاء بعد اجتياح الجار الشمالي وهو العراق وحتى لا ننسى ونوصل العلم الحقيقي للجيل الكويتي الجديد كيف ومتى تم العمل لهذا الاجتياح البربري الذي استباح كل الاعراف الخلافية والدينية حيث تلقت فرق الحرس الجمهوري العراقي أمرا بالتوجه لجنوب العراق في 17 يوليو 1990م تحت عذر إجراء مناورات عسكرية وبنفس الوقت كلف الحرس الجمهوري بمهمة سرية جدا باحتلال الكويت، وبيوم 18 يوليو بدأ استحضار التعرض الميداني على الكويت ولم يتم تحديد يوم الهجوم والاحتلال إلا بيوم 31 يوليو تم به تحديد تاريخ الهجوم في 2 أغسطس، الساعة 400 وسمي الهجوم (عملية النداء) وفي 2 أغسطس 1990م تقدمت فرق الحرس الجمهوري مخترقة الحدود الدولية للكويت وتوغلت القوات العراقية بالعمق الكويتي وتمت السيطرة على أنحاء البلاد والعاصمة واحتلال الإذاعة والتلفزيون الكويتي، وبدأت عمليات سلب ونهب واسعة النطاق من قبل القوات العراقية شملت جميع مرافق الكويت وارتكب الجيش العراقي العديد من الجرائم في الكويت كعمليات الإعدام الظالمة وكانت بداية لنزف الدم الكويتي على تراب هذا الوطن من ابنائه الذين رفضوا هذا الغزو اللعين وكانت دماؤهم الزكية هي السور والحامي للكويت وهنا اقول اللهم ارحم شهداء الكويت واسكنهم جناتك، ومن اجل اكمال خطة الغزو الخبيثة قامت السلطات العراقية بعمل حكومة صورية تحت اسم جمهورية الكويت برئاسة (علاء حسين) في 4 أغسطس 1990م حتى 8 أغسطس وبعدما تم اعتبار الكويت المحافظة الـ19 للعراق وتم تعيين عزيز النومان قائد الجيش الشعبي بالكويت محافظا للكويت واتخذ العراق الكذب الاعلامي أن الحدث بالكويت هو انقلاب عسكري حصل بقيادة الضابط الكويتي علاء حسين الذي طلب الدعم من العراق للإطاحة بأمير الكويت وهذه اكبر كذبة عرفها القرن الماضي، وللتاريخ واحقاقا للحق رفض الشرفاء بالعالم هذا الاحتلال وكل اكاذيبه إلا قلة قليلة حاقدة وقفت مع الظلم والجور العراقي ونجح العالم كله من الاشقاء بالخليج والعرب والمسلمين والاصدقاء بالعالم بتشكيل تحالف قضى على هذا الاحتلال وعادت الكويت لأهلها بفضل من الله سبحانه وتعالى وبدماء شهدائها الابرار والشرفاء بالعالم.

وبعد كل هذا التاريخ كدولة مستقلة في 1961م ومحررة من الغزو العراقي الغاشم في 1991م نسأل ماذا استفدنا وما حالنا منذ 61 عاما من الاستقلال و31 عاما من التحرير؟ والحين ما في كلام نقوله إلا الدعاء لرب البيت العتيق أن يحمي ويحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وكل عام والكويت وأهلها بألف خير وصحة ونعمة ودامت أفراحك يا كويت، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: شنو حال الوضع السياسي المحلي؟ الجواب واقع الحال يقول انفخ يا شريم قال ما من برطم، وانت اركد اشوي يا مواطن.

