الأعياد الوطنية وذكريات البهجة الغائبة

آراء

مع افتقادنا هذا العام للاحتفالات الوطنية التي ننتظرها سنويا يسود الكويتيون هذه السنة مشاعر مختلطة بين الفرحة والتعبير عن ذكرى الاعياد الوطنية وبين القلق الذي يساور الجميع جراء ما فعلت بنا جائحة كورونا من تأثير صحي فقدنا خلاله الكثير من الاحباب الذين قضوا جراء هذا الوباء اللعين ومن اشتراطات صحية ضرورية فرضت علينا من اجل الحفاظ على ارواحنا واستكمال مشوار طويل مرهق من الاجراءات الصحية لاكثر من عامين عانى الجميع مواطنين ووافدين منها اقتصاديا وصحيا لكن ومع كل فبراير من كل عام، نستذكر عندما كانت الكويت تكتسي بحلّتها فتخطف أبصار العالم، الذي يشاركها فرحتها في أعظم مناسبتين للبلاد التي تعيش طقوساً وطنية يتشارك فيها الجميع.



الكويت عروس فبراير، هذا ما يظهره الشهر الذي يجمع عيدين عزيزين على قلوبنا؛ هما عيد الاستقلال وعيد التحرير.

أول العيدين المحتفى بهما هو العيد الوطني الكويتي، وهو ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، في 19 يونيو 1961، في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، وبعدها بعام كانت المرة الوحيدة التي أُقيم فيها احتفال بهذا التاريخ.

ففي عام 1963 تم ترحيل عيد الاستقلال؛ نظراً للحرّ الشديد في هذه الفترة، ودُمج مع تاريخ عيد جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح، الذي يصادف يوم 25 فبراير، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد استقلالها في فبراير بدلاً من يونيو.

أما العيد الثاني فهو عيد التحرير، وفيه تحررت الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم الذي شن جيشه هجوماً على بلدنا، في 2 أغسطس 1990، وخلال يومين تم الاستيلاء على أراضينا كاملة.

واستمر الاحتلال العراقي للكويت 7 أشهر، وانتهى بتحرير الكويت، في 26 فبراير 1991، بعد حرب الخليج الثانية.

منذ ذلك التاريخ صار لـفبراير طعم مختلف عن باقي الأشهر، وتبنت الكويت إقامة مهرجان فني رياضي اجتماعي شامل، أطلقوا عليه هلا فبراير.



ويُعد أبرز مهرجان يقام في دولة الكويت سنوياً، ويدعمه القطاع الخاص وبعض المؤسسات؛ من خلال تمويله ورعايته وتقديم الجوائز والكوبونات. حيث يتضمّن المهرجان حفلاً افتتاحياً عبارة عن كرنفال استعراضي (يتم في العادة على امتداد شارع سالم المبارك في منطقة السالمية).

كذلك يتضمّن مهرجاناً تسويقياً بالتعاون مع المجمعات والمحلات التجارية لعمل تنزيلات وعروض خاصة وتوزيع كوبونات وجوائز.ومن أبرز الأنشطة والفعاليات المقامة بالمهرجان الحفلات الغنائية، التي تعتبر الكبرى في الوطن العربي، بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية وبعض الأنشطة الترفيهية الأخرى.

كما يحتفل الأطفال بالعيد الوطني في الشوارع والميادين وذلك برفع العلم الكويتي وارتداء الأزياء التي تتناسب مع الاعياد الوطنية.



ومن ضمن فعالياته بعض الأنشطة والاحتفالات الرياضية؛ مثل مشاركة عدد من المنتخبات والأندية العالمية في مباريات ودّية تُقام على ملاعب دولة الكويت في أثناء فترة المهرجان.

هذه الأفراح والمهرجانات المختلفة كانت الكويت خلالها قِبلة للزائرين من مهنّئين وساعين للمشاركة في الاحتفال والاستمتاع بأجوائه، والكويت ترحب بانشراح، فهي عروس تحب أن يشارك الجميع في حفل زفافها.

وأيضًا يتم تزيين الشوارع والميادين بأضواء مميزة وزينة، وتقوم الكويت بفتح أبوابها إلى السياحة الخارجية للمشاركة في الاحتفال من كل دول العالم، حيث تفتح المعالم التاريخية والسياحية أبوابها للزوار من الخارج، للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تحدث بكل مكان في أرض الكويت، ويشمل الاحتفال عروضا عسكرية سواء برية أو جوية أو بحرية، بمشاركة كل من الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني بكل العروض المميزة والمبهرة.



وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كانت تقام الاحتفالات باليوم الوطني في كل الشوارع والتي تمتد على الخليج العربي، حيث تحتفل كل المؤسسات العامة والخاصة وبعروض مميزة وجميلة، يشارك فيها الطلاب والطالبات في المدارس، حيث توجد الفرق الشعبية التي يستمتع الجمهور بمشاهدتها.

ولكن في عام 1985م قامت دولة الكويت أثناء الاحتفال بمرور 24 عاما على الاستقلال، باعداد ساحة العلم بموقعها القريب والمميز، حيث يكون قريبا من شاطئ البحر، وذلك بهدف إعداده للاحتفال بالعيد الوطني، حيث تم رفع أطول سارية تحمل علم الكويت في هذه الساحة، وتم إطلاق ساحة العلم، حيث تقدر مساحة ساحة العلم بنحو 100 ألف متر مربع تقريبًا، حيث يصل ارتفاع السارية إلى ما يقارب من 36 متراً تقريبًا.



وجاء النشيد الوطني لدولة الكويت حيث تم تسليم الشيخ جابر الأحمد الصباح منصب ولي العهد ليغير النشيد الأميري، حيث كان يعزف في الكويت منذ عام 1961، وكان هو بداية لصناعة أغاني الكويت الوطنية، حيث تم تكليف ثلاثة من مبدعي الكويت، وهم من تشرفوا بالعمل على تلحين وتوزيع النشيد الجديد، وهم الشاعر أحمد مشاري العدواني، والملحن إبراهيم الصولة، وأشرف على التوزيع أحمد علي، وجاء النشيد الوطني: وَطَني الكُوَيْتَ سَلِمْتَ للمَـجْـدِ وَعَـلى جَـبِـيـنِـكَ طَـالِـعُ السَّـعْـدِ.. وَطَني الكُوَيْت وَطَني الكُوَيْت وَطَني الكُوَيْتَ سَـلِـمْـتَ للمَـجْـدِ (...)، ليظل نشيداً خالداً في ذاكرة المواطنين الكويتيين.



إعلامي متخصص في الخطاب التنموي

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