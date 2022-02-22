تعارض المواد بالقانون

آراء

‏صدر حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 2022/2/16 في الطعن بالمادة 198 من قانون الجزاء بعدم دستورية المادة 198 في شقها المتعلق بتجريم التشبه بالجنس الاخر والحكم استند الى ان المادة تخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لان النص جاء مفتقدا التحديد الجازم لضوابط تطبيقه فيكون بذلك اخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور بالمادة (30) وبالنسبة لوجهة نظر المحكمة الفني فهو صحيح بان نص المادة جاء مفتقدا التحديد الجازم لضوابط تطبيقه بحيث ان هذه الحرية ذاتها هي التي تقيد محتواه ومضمونه بحيث لا يكون انفاذه الا بالقدر اللازم الذي يكفل صونها ولازم ذلك انه يجب ان تكون الافعال التي يتعين عليها اجتنابها ومن ذلك لايعتبر هذا الحكم من المحكمة الدستورية هو تصريح وموافقة على هذا الفعل المجرم فالمحكمة الدستورية ألغت الشق الخاص بالتشبه بالجنس الاخر باي صورة من الصور ولم يلغ باقي نص المادة ومع ان المحكمة ألغت الشق الخاص بالتشبه بالجنس الاخر لم تكن تتوافق مع المتشبهين وقد قالت بانه امر مستنكر ومنهي عنه وقد ذكرت في حكمها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) ولما كان قانون الجزاء لم ينص صراحة على تجريم هذا الفعل، مادة (32) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون اذا كان هذا الفعل الواقع بنص المادة الملغاة فعلا فاضحا مخلا بالحياء فإن نص المادة كفيل بتجريمه وهو من اتى اشارة او فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام او بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

اما اذا كان هذا الفعل مرضا وقع على هذا الشخص فان الدولة هي كفيلة بحسب نص المادة (11) من الدستور تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية

واوضحت المحكمة ان عبارات النص جاءت واسعة فضفاضة غير محددة للافعال المؤثمة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وهنا يبدا دور السلطة التشريعية بتشريع وتحديد وتفسير المعنى المطلوب بالشق الملغى بالمادة 198 من قانون الجزاء.

