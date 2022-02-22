جوازات «البدون»

آراء

بعد الاعلان عن فتح إصدار جوازات مادة 17 للكويتيين البدون عمت الفرحة الجميع، ولكن ما قتل هذه الفرحة لدى الأغلبية ان هذا الاعلان جاء بشروط ليست متوافرة لدى الأغلبية منهم، فمن شروط الاصدار الدراسة والعلاج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، وبالتالي فإن الأغلبية ليسوا مستوفين لهذه الشروط، حتى ابناء الكويتيات لا يستطيعون ان يستخرجوا جوازا لانهم ليس لديهم بطاقات أمنية لان آباءهم من الكويتيين البدون، فلماذا هذه التفرقة أليس لهم الحق بالترفيه والمتعة والسفر للخارج فليس جميعهم مرضى أو يدرسون بالخارج فهذه فئة قليلة، لذا لا بد أن يفتح استخراج الجواز للجميع، لأنه حق لهم وليس منة من الحكومة، فهؤلاء ابناء هذا الوطن الذين اعطوا الكثير له ولا يزالون حتى لحظة كتابة هذا المقال يعطون وبلا مقابل ولآخر لحظة في حياتهم، فحبهم لهذا الوطن ليس له حدود، لذا فعلى الحكومة ان تنظر وتشرع لهم القوانين وألا يبقوهم مهمشين ليس لهم حول ولا قوة بعد ان خذلهم اعضاء مجلس الأمة الذين وضعوا لهم في بداية الأمر الجنة بين يديهم، وبمجرد دخولهم للمجلس نسوا وعودهم، لذا فهم لا يستحقون بعد ذلك اي صوت من أمهاتهم اللاتي صوتن لهم بغرض حل مشاكل ابنائهن. هؤلاء الاعضاء يبيعون كلاما ولا يهمهم سوى انفسهم. والعمل من أجل مصلحتهم الخاصة حتى انهم لم يصوتوا للجنة حقوق البدون لذا فهم لا يستحقون دعما مرة أخرى في المجلس، إن أملنا بالله عز وجل ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الموقرين بحل جميع قضايا الكويتيين البدون وفتح الجوازات للجميع وليس لفئات قليلة لان هذا حق لهم، ونتمنى ان تقدم الحكومة بشجاعة على حل قضية الكويتيين البدون وأن يأخذ كل ذي حق حقه وألا تترك هذه القضية بلا حل لانهم يستحقون ان يعيشوا بهوية هذا الوطن الذي لا يعرفون غيره.

أتمنى كل التوفيق لوزير الداخلية القادم وأن يوفقه الله لحل هذا المشكلة التي طال انتظار حلها، فحلها ليس صعبا وأنتم تعرفونهم وتعرفون من المستحق منهم للجنسية الكويتية، ونحن نعيش هذه الأيام افراح الاستقلال وعيد التحرير، فلتكن فرحة للجميع وبلا استثناء، اللهم احفظ الكويت وأميرنا وولي عهده والشعب الكويتي الأبي.

