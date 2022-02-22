نحو «مناهجنا» نحو مدرسيّ.. جديد

آراء

تنُصُّ القاعدة الفقهية والعدلية في التشريعات والقوانين بل وحتى في الأعراف على «أنّ البيّنة على مَن ادّعى» وتلك قاعدة بدهية لكل صاحب رأي وفكر ومنطق، ولكل قاصد الحقيقة ووجه الحق بعيداً عن الكذب والافتراء والادعاء والتدليس.

والبيّنة هي الحجة الواضحة والدليل في اللغة.

وفي الاصطلاح القانوني دليل متعلق بالملابسات التي قد يستدل منها القاضي أو هيئة المحلفين على حقيقة الواقعة التي هي موضع الجدل، لذا يجب على كل صاحب حكم أو رأي أو رؤية أن يعتمد في كل ذلك على «بيّنة» وأدلة واضحة تؤكد حكمه ورأيه وتكون هذه الأدلة صحيحة غير مفبركة أو ملفقة.

ولكنّ الملاحظ في الآونة الأخيرة غياب تلك الرؤية عن كثير من أصحاب الادعاء وتوجيه الاتهامات على عواهنها سواء في السياسة أو الإعلام أو الفن بل طالت تلك الطامة الحياة العامة لكثير من الشرفاء، فوجدنا من يكيل الاتهامات في الدين أو العرض والشرف أو في الذِّمم المالية والأخلاق ووصل الأمر إلى فبركة صور وفيديوهات للتهديد والابتزاز.

أن يصدر هذا الأمر من بسطاء الناس وعوامهم وأصحاب النزعات الشيطانية التافهة والأغراض النفسية الدنيئة فقد يغض عنه الطرف... أما أن يصدر من خواص الناس وخبرائهم وعلمائهم وأصحاب التخصص في القانون أو في الصحافة أو في التعليم، فهذا أدعى للعجب والاستغراب والاستنكار.

مرت بنا حوادث كذب وتلفيق أوصلت أبرياء إلى الانتحار ووصلت في بعض البرلمانات إلى الاستجوابات وتصفية الحسابات بل وصل الأمر أن يدعي أحد المتخصصين في الصحافة واللغة أن النحو المدرس في مناهج اللغة العربية نحو قديم لا يصلح تدريسه لطلاب اليوم ويدعو إلى التخلي عن نحو سيبويه والخليل، وحتى وصف اللغة العربية وفنونها وآدابها بالصعبة العصية على التعلم وأن تلك اللغة المعجزة أو وفق تجربته الأهلية والحكومية في مدارس الكويت وخارجها -لغة صعبة قراءة وكتابة (معجزة) لدارسها عربياً كان أم أعجمياً.

وفي خلط باستخدام كلمة (معجزة) من العجز وهو عدم القدرة ومحو الاستطاعة (من أعجزه إذا جعله عاجزاً وأعجزَ بمعنى سبقه ولم يدركه) وبين معنى (المعجزة) (وهي الأمر الخارق للعادة يظهره الله على يد نبي تأييداً لنبوته وما يعجز البشر أن يأتوا بمثله..).

بين هذين المعنيين مضى يؤكد عجز أبناء العربية اليوم عن استيعاب العربية وتعلمها، مؤكداً قدم مناهج النحو العربيّ في الكويت وحشوه بالقديم غير النافع وسيره على منهج سيبويه والخليل وهنا وجبت البيّنة على «المدعي» فها هي مناهج اللغة العربية في الكويت من الصَّف الأول إلى الثاني عشر في التعليم العام والخاص وأتحدى أن نجد فيها شيئاً مما ذكر فإن سُلّم المهارات في مناهج اللغة العربية بأهدافها وكفاياتها ومعاييرها يسير وفق خط واضح ينتقل من مهارة إلى مهارة ومن فن إلى فن بكل يسر وسلاسة بعيداً عن التعقيد أو التقعيد، فما تم في «الإملاء المدرسي» حدث في النحو والبلاغة، حيث التركيز على المهارات الأساسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية من تعليم القراءة والكتابة وأساسيات الإملاء والسلامة اللغوية في المرحلة الابتدائية إلى الارتقاء بتلك المهارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية وفق رؤية مدروسة يشرف عليها خبراء في اللغة والتربية من أساتذة الجامعة وموجهي وزارة التربية ورؤساء أقسام اللغة العربية فيها ومعلميها.. روعيت فيها الحداثة والمباشرة والمعاصرة بعيداً كثيراً كثيراً عما ادعى.

وهنا أهمس في أذن كل صاحب رأي أن يراجع ما يكتب أو ينشر وأن يحرص على الصدق والنزاهة والموضوعية والتجرّد والبعد عن الهوى.

