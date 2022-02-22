مشاري الطراروة لـ «النهار»: «مهرجان الكويت الأول» يجمع فناني الخليج والوطن العربي

إضاءات

\صرح رئيس اللجنة العليا لمهرجان الكويت الاول مشاري الطراروة لـ «النهار» بأنه لم يضع معيارا لاختيار الفنانين لافتا أن المهرجان مفتوح لكل الفنانين الذين لديهم الرغبة في المشاركة مبينا أنه كان لديه تشكيلة مميزة وجميلة من الفنانين وبسبب ارتباطاتهم تعذر التعاقد معهم واكد انه في المهرجان القادم سيكون هناك نصيب في استضافتهم جاء ذلك خلال عقد اللجنة العليا لمهرجان الكويت الأول مؤتمرها الصحافي وذلك في قاعة المسرح بـ «الثريا سيتي» وتم الكشف عن الفعاليات الغنائية التي ستقام في مدينة الكويت لرياضة المحركات الذي سيبدأ من تاريخ 24 فبراير إلى 28 فبراير وان هناك جهة واحدة هي الراعي للمهرجان وهي شركة وربة للتامين وأدار المؤتمر الزميل الإعلامي مفرح الشمري.

واضاف الطراروة قائلا: بعد التوقف بسبب جائحة كورونا الكل أصبح في حالة اشتياق إلى الفعاليات والمهرجانات التي تقام دائما في شهر فبراير وخاصة في المناسبات الوطنية التي عادة ما تكون مصاحبة لتلك الايام والمهرجان يجمع في بدايته بين الحفلات الغنائية والمناسبة الوطنية وقد بدأنا العمل على قدم وساق في تنفيذ خطوات المهرجان منذ شهر ديسمبر الماضي حتى نقدم للجمهور شيئا مميزا خاصة اننا واجهنا «وقت ضيق» لانجاز المهرجان بكل فعالياته لتكون على اكمل وجه ومن خلال هذا المؤتمر اشيد بالجهات المعنية على تعاونهم وتسهيلاتهم .

وعن اختيار الفنانين قال: واجهنا صعوبة بسبب ارتباطات الفنانين بأعمال أخرى وأيضا بسبب أجواء الجائحة والاشتراطات الصحية ولكننا عملنا «توليفة» جميلة خليجية عربية سترضي جميع الأذواق يغلبها الفنانون المحليون والخليجون والوطن العربي مثل حسين الجسمي وعبدالعزيز لويس وإبراهيم دشتي وشمة حمدان وعيسى المرزوق، حنين حسين بالإضافة إلى النجوم العرب ومنهم رحمة رياض، ومحمد حماقي، وخالد فؤاد، ومدة كل وصلة غنائية للفنان ساعة، والحفل الغنائي يبدأ الساعة الثامنة وينتهى في الـ12 منتصف الليل.

وأضاف ايضا: من ناحية أسعار التذاكر فإنها في متناول الجميع وتبدأ من 20 ديناراً حتى 750 ديناراً وسبق أن أصدرنا بيان صحافياً لتوضيح سبب سعر التذكرة التي تصل الى هذا المبلغ والتي تتضمن الدعوة فيها 5 اشخاص.

وعن غناء المطربين الأغاني الوطنية قال الطراروة: كل الفنانين قاموا بتجهيز أغانٍ وطنية لأن الحفل سيقام أثناء الاحتفالات بالأعياد الوطنية وتم اعداد سيناريو كامل لكل حفلة غنائية يتناسب مع أجواء الفنان وستكون هناك مفاجآت للجمهور ومنها مشاركة فرق الماص الشعبية مع الفنان القدير سليمان العماري في افتتاحية الحفل يومي عيدي الاستقلال والتحرير وهناك أماكن مجانية جهزت خصيصا لذوي الهمم في جميع حفلات مهرجان الكويت الأول.

وعن اتجاهه الى الشباب في الحفلات قال: اتجاهي الى النجوم الشباب ودعمهم ينم عن قناعة تامة كونهم طاقات فنية تستحق الرعاية والاهتمام ويجب ان يكون لهم نصيب من الحفلات وهذا الامر معروف عندي كمنتج انني اركز عليهم والتشكيلات القادمة من الحفلات في المستقبل ستكون شبابية ولابد من وجود فنان كبير معهم وهو نوع من الدعم للشباب.

المنافسة شريفة مع المهرجانات الأخرى

أكد الطراروة عن المنافسات بين المهرجانات الأخرى بان كل مهرجان أعد خطة عمل لمهرجانه، وفي النهاية حتى وإن وجدت المنافسة فهي شريفة وقال: نحن نكمل بعضنا البعض من خلال الاختيارات التي تقوم عليها «روتانا» او الملحن عبدالله القعود ومركز جابر فلكل منا خصوصية ومسار وبذلك لا يكون الجمهور امام اختيارات محدة بل امامه اختيارات متنوعة سواء لكبار الفنانين او الشباب ولكل شخص حرية الاختيار.

«الستيج الخارجي» ذو مواصفات عالية

تطرق الطراروه إلى الحديث عن ساعات افتتاح المهرجان فقال إنه يبدأ من الساعة العاشرة صباحا إلى 12 ليلا والدعوة عامة للفعاليات، وهناك منطقة كاملة للأطفال وكلفة دخولها بسيطة، بالإضافة إلى السيرك. أما من ناحية «الستيج الخارجي» فهو بمواصفات عالية تحمل المتعة والفرجة وهو من تصميمنا وعرضه فوق 40 متراً، ويشتمل على 6000 مقعد والتي ستقام فيه الحفلات الغنائية، وانهم ملتزمون بالاشتراطات الصحية التي وضعت في عين الاعتبار لسلامة الجمهور، مضيفا أن المهرجان ستكون له خطط مستقبلية في الصيف ولكنها ستقام في مكان مختلف.

