افتتاح «مهرجان سينمانا» الثالث للفيلم العربي بحضور الفنانين العرب

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اقيم حفل افتتاح مهرجان سينمانا في دورته الثالثة، الذي ينظمه النادي الثقافي ومكتب الاتحاد العام للفنانين العرب بسلطنة عُمان بمنتجع السيفة وذلك خلال الفترة من 19 الى 22 فبراير الحالي وذلك برعاية سباع بن حمدان بن سباع السعدي أمين عام لجنة الاحتفالات الوطنية بحضور مجموعة من كبار المخرجين والفنانين العرب.

والقى مسعد فودة رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب كلمة اكد من خلالها على اهمية مهرجان سينمانا لتطوير السينما وابراز المواهب الشابة وتعزيز قدراتها اضافة الى ما يقوم به المهرجان من دور في توثيق الروابط الاخوية وتبادل الخبرات مؤكدا على ان دور السينما في مناقشة مختلف القضايا الفكرية وقدرتها على تحقيق الاتصال المعرفي باعتبارها منبع صناعة المعرفة مع تحويلها الى شكل جاذب يثبت سريعا في الاذهان.

ثم ألقى نائب رئيس مكتب الاتحاد العام للفنانين العرب بسلطنة عمان الدكتور خالد بن عبدالرحيم الزدجالي كلمة قال فيها : كم هي لحظات سعيدة ومسقط عاصمة السلام والتاريخ والثقافة تحتضن أهم المهرجانات في دورتها الثالثة هذه الدورة التي أعادت الأمل للسينما العربية ليعود التقارب والتعاون والتكامل العربي.

وأشار إلى أن المهرجان غني ببرامجه المفيدة التي تشمل الندوات وورش عمل والمؤتمرات الصحفية لنهل كل المعارف والمعلومات النقدية والفلمية، مشيرا إلى أن رؤية المهرجان في نسخته الثالثة تستهدف طاقات الشباب الهائلة وإيجاد منصة سينمائية يلتف حولها كل المبدعين والفنانين للتعرف على أقرانهم في أقطار العالم العربي، ووجه الزدجالي شكره لجميع المنظمين، وللنادي الثقافي والاتحاد العام للفنانين العرب ولجميع الجهود المخلصة التي أسهمت في انطلاق هذه الدورة الاستثنائية وقبلت الدعوة وحضرت وشاركت بالوقت والجهد وقطعت الأميال والبحار لدعم صناعة السينما في هذه الرقعة المباركة من أرض الوطن العربي الكبير.

بعد ذلك شاهد الحضور مقاطع مرئية من أفلام سينمائية منتجة سابقا ابرزت جماليات الإنتاج والإخراج المبهر

وتخلل الحفل تكريم عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية المحلية والعربية حيث تم تكريم الفنانة أمينة عبد الرسول وتكريم المنتج والمخرج السينمائي طارق الخزاعي والفنان غانم السليطي والفنانة هيفاء حسين والفنان محمد المجالي والفنان عباس النوري والفنان محمد المنصور.

