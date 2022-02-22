حمد السويلم: جديد «فو».. «الكويت في عيون العالم»

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صرح مدير ادارة العلاقات العامة في منصة «فو» احمد السويلم ان «فو» تقدم هذه الايام مجموعة من احدث البرامج والمسلسلات من بينها البرنامج الحواري السياسي الجديد «الكويت في عيون العالم» من تقديم الاعلامية المتميزة مناير القلاف واعداد حمد عادل واخراج علي الشقيح. حيث يأخذنا البرنامج في رحلة مع عدد بارز من السفراء والدبلوماسيين من انحاء العالم الذين حطوا رحالهم في الكويت في حوار سياسي يذهب الى مكانة الكويت ودورها السياسي في العالم .

وتابع احمد السويلم الى ان جديد منصة «فو» يتحرك في مجموعة من المحاور من بينها البرامج والمسلسلات ومنها مسلسل «مسرح بلا جمهور» سيناريو حسين المهنا وتأليف هيا محمد واخراج الفنان محمد الحملي وبطولته بالاضافة الى الفنان عبدالله الخضر وعدد اخر من الفنانين.

وقال مدير العلاقات العامة في «فو» الى ان من ضمن جديد «فو» مسلسل «ذا بروجكت» المشروع – من تأليف الاعلامي احمد الرفاعي واخراج يوسف الحشاش وبطولة عبدالمحسن العمر ومي التميمي وعدد اخر من الفنانين.

واشار احمد السويلم الى ان التحضيرات تتواصل من اجل انجاز عدد من الاعمال الفنية الجديدة ومنها مسلسل «محطات 22 » اخراج نواف الشمري والمسلسل الكارتوني الجديد «شارع 13» من اخراج نواف الشمري بالاضافة الى المسلسل الجديد «شايب كول» «عنوان مؤقت » من بطولة الفنان عبدالله الطراروة وعدد اخر من النجوم .

وفي ختام تصريحه قال مدير ادارة العلاقات العامة في منصة « فو » احمد السويلم بان منصة «فو» تحضر الى وجبة دسمة من الاعمال الدرامية والبرامج الخاصة بالدورة الرمضانية الجديدة سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة.

