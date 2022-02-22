«KIB» حقق 11 مليون دينار أرباحاً بنهاية 2021

مال وأعمال

أوضح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB، الشيخ محمد جراح الصباح، أنه بالرغم من تحديات العام الماضي، فقد حقق KIB صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك بلغت 11 مليون دينار تقريبا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. بربحية 5.66 فلوس للسهم، في حين سجلت الإيرادات التشغيلية مبلغ 66.8 مليون دينار تقريبا.

وفي تعليقه على النتائج المالية للبنك، أكد الجراح أن KIB قد نجح في تحسين جودة أصوله خلال العام 2021، حيث أشارت البيانات المالية المجمعة إلى نمو أصول البنك بنسبة 12% لتصل إلى 3.14 مليارات دينار تقريبا مقارنة مع 2.80 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وقد جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع حجم محفظة التمويل بمبلغ 285 مليون دينار لتبلغ 2.27 مليار دينار مقارنة مع 1.99 مليار دينار تقريباً كما في نهاية العام الماضي، محققة بذلك نموا بلغ 14%. إضافة إلى ذلك، ارتفعت الاستثمارات بمبلغ 111.5 مليون دينار تقريبا وصولاً إلى 295.8 مليون دينار مقارنة مع 184.4 مليون دينار تقريبا في العام الماضي، نتيجة ارتفاع الاستثمارات في صكوك عالية الجودة.



ومن جانب آخر، ارتفعت حسابات المودعين بحوالي 416.8 مليون دينار بنسبة نمو 25% لتصل إلى 2.06 مليار دينار مقارنة مع 1.64 مليار دينار للعام الماضي، في حين بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 263 مليون دينار.

سجل إنجازات

وأضاف الجراح: لم تمنعنا شدة الأزمات التي عصفت بمختلف القطاعات الحيوية في البلاد خلال العامين الماضيين من اقتناص أقوى الفرص منها وتحويلها إلى إنجازات تضاف إلى سجلنا وتاريخنا الحافل بالنمو والتطور المستمر، وتضمن استمرارنا في تعزيز مكانتنا الريادية ضمن القطاع المالي والمصرفي، بما يحقق لنا أهدافنا الاستراتيجية في أن نصبح البنك الإسلامي المفضل في الكويت.

مشيراً إلى التزام KIB بتعيين أفضل النهج والسياسات التحوطية لإدارة المخاطر، والتعامل والتكيف مع تداعياتها وآثارها إذا كانت طويلة الأمد، ما انعكس إيجاباً على استمرار KIB في تقديم عوائد مجزية لمساهميه، والحفاظ دائماً على استدامة واستمرارية أعماله، كما أكد الجراح حرص البنك على كسب رضا عملائه بصورة متواصلة وتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية المتكاملة والحلول التمويلية التي تلاقي تطلعاتهم وترتقي بتجربتهم معه.



تصنيفات قوية



علاوة على ذلك، أشار الجراح إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بمنح KIB تصنيفاً ائتمانياً (طويل/ قصير الأجل IDR عند A/F1) وكذلك القدرة الذاتية (VR) للبنك عند bb-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أما على صعيد توزيعات الأرباح، فقد أفاد الجراح أن مجلس إدارة KIB قرر التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4% من القيمة الاسمية للسهم (أي بما يمثل 4 فلوس للسهم الواحد)، بالإضافة الى توزيع أسهم منحة بواقع 4% من رأس المال المصدر والمدفوع وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات المختصة.

ومن جهته، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، قائلاً: من خلال خبرتنا ورؤيتنا المتعمقة في السوق، تمكنا من التقدم بخطى واثقة ومدروسة.

حيث قمنا بالتركيز على تعزيز وتنويع أنشطتنا في المجالات الاستثمارية، ونستمر في تحقيق النمو من خلال المحفظة التمويلية لدى البنك وذلك عن طريق تقديم افضل المنتجات والخدمات مع تعزيز قاعدة ودائع العملاء بشكل ملحوظ. هذا وبالإضافة الى أن كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز مركزنا المالي ومكانتنا في أسواق رأس المال الإقليمية، فقد نجحنا في المشاركة في عمليات إصدار صكوك مختلفة وغير مسبوقة، بأعلى جودة وبمبالغ ضخمة من مختلف الشرائح، وذلك لمجموعة من أكبر المؤسسات المصرفية والمالية على المستوى المحلي والإقليمي وبأفضل كلفة رأسمالية، كما قمنا بالمشاركة في مختلف الصفقات الاستثمارية الناجحة، بالتعاون مع نخبة من عملائنا الكبار في عدة قطاعات مختلفة منها قطاع الاتصالات والقطاع النفطي.



هذا وقد أشار بوخمسين الى استمرار KIB في الحفاظ على مؤشرات جيدة لمعيار كفاية رأس المال طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص بازل 3، حيث بلغت النسبة 19.21%.

مضيفاً الى أن KIB يعتبر من أحد البنوك الرئيسة التي تتمتع بميزة تنافسية في السوق، وتتمثل تلك الميزة في تقديمه لخدمات متكاملة من خلال المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بالإضافة الى تقديم منتجات تمويلية وعقارية مبتكرة وشاملة لتلبية تطلعات العملاء، وقد أسهم ذلك في تطوره بشكل سريع وتوسيع قاعدة عملائه لتشمل قطاعات متنوعة ومختلفة.



وأشار بوخمسين إلى نجاح KIB خلال عامه الماضي بسلسلة من الإنجازات التي أسهمت في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. وأن KIB يواصل تحسين وتعزيز وجوده في السوق لاستهداف العملاء وذلك من خلال تقديم أحدث التقنيات الرقمية والمنصات الإلكترونية مع الاستفادة من الإمكانيات الحالية.

كما أفاد بوخمسين بأن KIB مستمر في تفعيل استراتيجيته المتكاملة وتنفيذ خططها بما يحقق له أهدافه المنشودة.

ويعود بالنفع على كل من العملاء من خلال تقديم تجربة مصرفية استثنائية لهم، وفريق عمل البنك من خلال توفير أفضل بيئة للعمل وأفضل برنامج لتنمية الموارد البشرية، كذلك على مساهميه من خلال تعزيز ثقتهم في البنك وفي الحفاظ على سمعته وتقدم مسيرته كمؤسسة مالية رائدة محلياً وإقليمياً.



جوائز تقديرية للعام وتكريم على مستوى عالمي



استمر KIB طوال العام 2021 في حصد العديد من الأوسمة العالمية والتكريمات المشرفة، والتي كانت قد منحتها له مجموعة من أبرز المؤسسات المرموقة وأرقى الوجهات التكريمية المعروفة على المستوى الدولي، وذلك تقديراً لعطاء ومساهمة البنك في تطوير القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً في جميع الميادين.

ومن أهم الجوائز التي نالها KIB خلال العام الماضي كانت جوائز مجلة World Finance، والتي منحته كل من لقب أفضل بنك إسلامي في الكويت، وأفضل بنك إسلامي لتطوير وتمكين الموظفين في الكويت، وكذلك جائزة أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت، كما منحت الجراح جائزة إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع، وتوّجت بوخمسين بـ الرئيس التنفيذي الكويتي صاحب الرؤية- دافع التطوير والتنمية.



كذلك قامت مجلة ASIAMONEY العالمية بمنح البنك لقب أفضل بنك رقمي في الكويت وأفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية في الكويت، أما عن مجلة ( Capital Finance International (CFI، في 2021 وللسنة السابعة على التوالي، فقد توّجت KIB بـ أفضل بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما منحته جائزة أفضل رؤية مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2021، في أول سابقة له مع تلك المنصة الإعلامية الدولية.

كذلك أثنت تلك المنصات التكريمية على أداء البنك وجهوده الاستثمارية في مجال إصدار الصكوك بعدد من الجوائز التقديرية، حيث نال KIB جائزة أفضل صفقة تمويل على مستوى الكويت للعام من (ABF) Asian Banking & Finance، كذلك جائزتي أفضل صكوك رأسمالية بنكية وأفضل صكوك بنكية ضمن برنامج جوائز (The Asset) (Triple A) للتمويل الإسلامي، كما فاز البنك بجائزة صفقة الكويت للعام 2020 على المستوى المحلي من Islamic Finance News (IFN).

