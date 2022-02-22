«زين أعمال» أطلقت «Z-HUB» المنصَّة المتكاملة

مال وأعمال

أعلنت زين عن إطلاقها لـ Z-HUB، المنصة المتكاملة الجديدة كلياً لخدمة كل احتياجات الشركات الناشئة في السوق الكويتي، والتي تقدم مجموعة شاملة من الحلول والخدمات في أكثر من ست مجالات رئيسية تساعد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على تأسيس أعمالهم والأخذ بها نحو النجاح لتمكنها من تخطي المنافسة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن منصة Z-HUB المتكاملة تجمع الخدمات والحلول التي تخدم احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مكانٍ واحد، وذلك عبر ست مجالات رئيسية تشمل خدمات المواقع الإلكترونية والتسويق والموارد البشرية وخدمات الموقع والتأمين والمناقصات وخدمات “زين أعمال” وغيرها الكثير، والتي تقدمها زين بالأسعار الأكثر تنافسيةً في السوق.

وتأتي Z-HUB بالتعاون مع مجموعة شركاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في المجالات السابقة، بحيث ستقوم زين بتصميم عروضٍ خاصة وحصرية لعملائها تلائم طبيعة كل عميل بناءً على احتياجات شركته وعملائه الفريدة من نوعها، وذلك بما يرفع مستويات الكفاءة والإنتاجية ومعدلات رضا العملاء، وتقليل الوقت المطلوب لإتمام الأعمال وتخفيض التكاليف والمزيد.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق: فخورون اليوم بالإعلان عن إطلاق Z-HUB منصتنا المتكاملة الجديدة كلياً لخدمة سوق الأعمال الناشئة الكويتي، والتي نجمع من خلالها كل ما لدينا من خدمات وحلول ذات المواصفات العالمية الأكثر تطوراً لنقدمها بين يدي أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لندعمهم بناء بنية تحتية رقمية لشركاتهم تساعدهم على خدمة عملائهم بكفاءة عالية.

وأضاف المرزوق بقوله: إن السوق الكويتي مليء بالطاقات الواعدة، ونحن في زين ندرك جيداً دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالشركات الناشئة تمثل جزءاً كبيراً من قنوات الإنتاج في الدولة، بل ونعتبرها لاعباً أساسياً في العملية التنموية لاقتصادنا الوطني، ولهذا فنحن ملتزمون دائماً بتقديم الحلول والخدمات الأكثر تطوراً لهم كوننا المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت والمنطقة، ونأمل أن تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال الكويتيين.

وتابع المرزوق: منذ نشأتها، تتمتع زين بمنظومة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وهو ما يؤهلنا لأن نكون الوجهة الأولى لخدمة الاحتياجات التقنية للشركات والمؤسسات بكافة أحجامها، واليوم قمنا بالتوسع في هذه المنظومة من خلال عقدنا لشراكات جديدة مع مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة كل في مجالها، فخدمات منصة زين الجديدة يقدمها رواد الأعمال لرواد الأعمال، مما يسهم في تحفيز بيئة التعاون المشترك وتطوير قطاع الأعمال الناشئة والصغيرة. واختتم المرزوق قائلاً: يأتي إطلاقنا لمنصة Z-HUB ليعكس جهودنا المستمرة في تطوير خدماتنا وحلولنا الذكية الموجهة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، والذين يمثلون جزءاً كبيراً من قاعدة عملاء الهيئات والشركات لدينا، ولهذا فنحن ملتزمون بتقديم مثل هذه الحلول المتجددة في إطار خططنا الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تعزيز توجهاتنا المستقبلية نحو مجالات التحول الرقمي وتمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي.

وتعتبر Z-HUB منصة متكاملة تجمع كل خدمات وحلول الأعمال التي تلائم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مكان واحد، مما يضمن التوسع السلس والسريع لأعمالها، كما تقدم زين عروضاً ملائمة وحصرية لعملائها تصممها وفقاً لاحتياجات شركاتهم وعملائهم وشركائهم على حد السواء، لضمان الفعالية والسرعة في سير أعمالهم اليومية.

وتشمل Z-HUB مجموعة شاملة من الحلول والخدمات في أكثر من ست مجالات رئيسية، منها خدمات المواقع الإلكترونية التي تقدم منصة متكاملة تمكن العميل من إدارة منتجاته بسهولة، وخدمات التسويق التي تقدم التحليلات والاستراتيجيات لشركة العميل وتصميم علامته التجارية، وخدمات الموارد البشرية التي تساعد الشركات على الإدارة الصحيحة لموظفيها، وخدمات الموقع التي تظهر موقع شركة العميل على خرائط Google لسهولة إيجادها عبر الإنترنت، وخدمات التأمين والاستشارة وتقييم المخاطر، وتسهيل عملية المناقصات في كل الأقسام، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من خدمات زين أعمال.

وتؤمن زين إيماناً شديداً بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وريادة الأعمال، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في جميع نشاطاتها، ومنها تقديم الدعم اللازم لتطوير ريادة الأعمال والإبداع في الدولة.

