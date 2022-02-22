33.9 مليار دولار حجم إصدارات الصكوك في 2021

مال وأعمال

كشف تقرير بيتك كابيتال عن ان حجم إصدارات الصكوك عالميا قد بلغ خلال عام 2021 مبلغ 33.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.09% بالمقارنة بإصدارات عام 2020 البالغة 32.6 مليار دولار وقد تصدرت المملكة العربية السعودية الدول من حيث الاصدار حيث بلغت اصدارتها ما نسبته 29.8% من إجمالي قيمة الإصدارات، بزيادة ملحوظة مقارنة بمستويات عام 2020 البالغة 12.1%.

وشهد النصف الأول من عام 2021 إصدارات كبرى مثل شركة أرامكو السعودية حيث شاركت شركة «بيتك كابيتال» كأحد المنظمين لصفقة إصدار الصكوك الضخمة للشركة بقيمة 6 مليارات دولار التي كانت مقسمة إلى 3 شرائح (الشريحة الأولى 1 مليار دولار ومدتها 3 سنوات بعائد 0.946%، والشريحة الثانية بقيمة 2 مليار دولار ومدتها 5 سنوات بعائد 1.602%، الشريحة الثالثة بقيمة 3 مليارات دولار ومدتها 10 سنوات بعائد 2.694%)، وبلغ حجم الطلب على الصكوك 60 مليار دولار، ما يعادل 20 ضعف مبلغ الإصدار الأولى المستهدف، وهو الأكبر مقارنة بجميع صفقات الصكوك المقومة بالدولار على مستوى العالم.

أكبر الإصدارات محلياً

ومن الإصدارات البارزة خلال الفترة ذاتها الإصدار الأول لسوق رأس المال من قبل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، فقد أصدر «بيتك» صكوك المضاربة للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار، ويعتبر الأكبر من حيث الحجم على مستوى الكويت. وحققت الصكوك طلبا بلغ نحو 3 أضعاف الحجم المستهدف متجاوزاً المليارين دولار، وتم تسعيرها بشكل تنافسي عند 3.6% حيث كان الأقل مقارنة مع الاصدارات الأخرى للشريحة الأولى لرأس المال على مستوى الكويت.

إصدار تاريخي

وقد كان النصف الثاني من عام 2021 مميزاً حيث شهد الإصدار التاريخي من قبل «بيتك- تركيا»، وهي أول صكوك استدامة من مؤسسة مالية إسلامية وأول صكوك استدامة من الشريحة الثانية يتم إصدارها عالمياً. وقامت «بيتك كابيتال» بدور المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك بالإضافة إلى أحد مديري الاكتتاب الرئيسين للإصدار. حظي الإصدار البالغ قيمته 350 مليون دولار بطلب كبير من العديد من المستثمرين. وبلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد عن 12 ضعفا، وتجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار أميركي، وتم إصدار الصكوك بعائد 6.125% سنويا.

أبرز ملامح إصدارات الصكوك في 2021

بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك الأولية الدولية خلال 2021 - 34 إصدارًا، ومن حيث توقيت الإصدارات، فإن 74% أي 25 من أصل 34 إصدارًا خلال العام الماضي كانت خلال الفترة من مارس الى يوليو من العام الماضي.

ومن حيث حجم الإصدار، فان 19 من أصل 34 إصدارًا تمثل نحو 56% من اجمالي الاصدارات، بلغت قيمتها ما بين 500 مليون دولار أميركي الى مليار دولار.

النظرة المستقبلية

إن النظرة المستقبلية للإصدارات تتميز بالاتجاه التصاعدي، حيث تلعب إصدارات الصكوك جزءاً لا يتجزأ من مصادر تمويل خطط المشاريع العامة للحكومات والبنوك والشركات الحكومية وغيرها.

