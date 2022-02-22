«بيتك» يواصل دعم المبادرات الرياضية

مال وأعمال

ضمن برنامج صحة أفضل.. لحياة أفضل، وحرصاً على الاهتمام بالانشطة الرياضية والشبابية وتشجيع اتباع نمط حياة صحي، نظم بيت التمويل الكويتي بيتك، مبادرة رياضية متاحة لجميع عملائه لممارسة رياضة الدراجات الهوائية في واحة مشرف.

وشهدت الفعالية التي تقام كل يوم ثلاثاء على مدار السنة، اقبالا كبيرا من مرتادي واحة مشرف، الأمر الذي يعكس تميز الانشطة المتنوعة التي يقدمها البنك لعملائه والمجتمع حرصا على تلبية تطلعاتهم واهتمامهم.



وتأتي هذه الفعالية بالمشاركة والتعاون مع تطبيق Li3ib للسنة الرابعة على التوالي وواحة مشرف للسنة الثانية. ويوفر التطبيق لعب خدمات عديدة مثل حجز ملاعب Padel وملاعب كرة القدم بالاضافة الى حجز الدراجات الهوائية التي تعتبر من الرياضات المفيدة للصحة.

الجدير بالذكر ان بيتك نظم ماراثونا افتراضيا للدراجات الهوائية، وكانت تلك المبادرة الاولى من نوعها ضمن برنامج صحة افضل لحياة افضل، وأكدت تميز بيتك بمبادرات المسؤولية الاجتماعية المبتكرة.



ويضم برنامج بيتك أنشطة رياضية افتراضية مختلفة، مثل مبادرة تحدي المشي التي أطلقها بالتعاون مع تطبيق V-thru الافتراضي، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور.

ونظم بيتك تحديات جانبية من خلال تشجيع العملاء على تفعيل محفظتهم الرقمية على ساعات اللياقة، إذ يتم إثبات التفعيل عند الانتهاء من التحدي اليومي، للحصول على مكافأة إضافية بقيمة دينارين لكل عميل.

ويرعى بيتك بطولات كرة قدم تقام بتنظيم من تطبيق Li3ib، تشجيعاً على الرياضة وحرصاً على دعم أنشطة الشباب وتنمية مواهبهم. ولدىبيتك شراكة إستراتيجية مع نادي Flare Fitness للياقة البدنية ضمن تحدي حرق السعرات الحرارية، الذي يقدم جوائز عند حرق سعرات حرارية.



كما نجح بيتك في تنظيم أول بطولة من نوعها على مستوى الكويت لرياضة البادل Padel، حيث لاقت نجاحاً كبيراً بمشاركة شبابية واسعة. وتم تنظيم النسخة الثانية من بطولة بادل برعاية اللجنة الأولمبية الكويتية بالتعاون مع لجنة البادل الكويتية.

ويواصل بيتك اطلاق العديد من المبادرات التي تركز على التشجيع على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي، وذلك ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية وبرنامج صحة أفضل.. لحياة أفضل.

