«الأهلي» اختتم حملة التبرع بالدم

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن اختتام فعاليات حملته للتبرع بالدم بنجاح وذلك بالاشتراك مع جمعية طلبة الطب الكويتية (KUMSA). وقد أقيمت حملة «تبرع لإنقاذ حياة» في برج الحمراء، لتشجيع الجمهور على لعب دور فعال في رد الجميل للمجتمع وزيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم.

وقد قدمت الحملة للزوار ورش عمل تعليمية ومعلومات مفيدة حول كيفية التصرف أثناء حالات الطوارئ مثل منع النزيف وغيرها.

وقال فوزي الثنيان، مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي: «نحن فخورون بمشاركتنا في حملة التوعية التي تنظمها جمعية طلبة الطب الكويتية لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأهمية دعم المبادرات التي تشجع الأفراد على المساهمة وإحداث تغيير إيجابي في الحياة. كما أن حملة «التبرع لإنقاذ الحياة» تشجع الجمهور على التبرع بالدم لدعم من هم في أمس الحاجة إليه، بالإضافة إلى دعم أطباء المستقبل بدولة الكويت».

ويسعى البنك الأهلي الكويتي باستمرار لإحداث فرق في المجتمعات التي يعمل فيها من خلال التعاون مع المنظمات النشطة التي تشترك بهدف المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للكويت.

