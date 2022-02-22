«برقان» اختتم رعايته للجولة الخامسة من دوري اتحاد الفروسية

مال وأعمال

قام بنك برقان برعاية الجولة الرابعة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية لموسم 2021 – 2022 والتي أقيمت في مضمار نادي المسيلة للفروسية. وتعكس رعاية البنك لهذا الدوري التزام البنك بتعزيز ثقافة الرياضة في الكويت ودعم تنمية الشباب من خلال الرياضة في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يركز على تطوير المجتمع.

وفي اليوم الأول من الجولة الخامسة، الجمعة 18 فبراير، نال الفارس راكان الحساوي المركز الأول، يليه في المركز الثاني الفارس انتونيو موروزو وفي المركز الثالث الفارسة لطيفة الهاجري. بينما تمكّن الفارس علي الخرافي من احتلال المركز الأول في اليوم الثاني من الجولة، السبت 19 فبراير، يليه الفارسان عبدالرحمن الفزيع وغازي الجيراوي في المركزين الثاني والثالث، على التوالي.

وعلّقت حصة النجادة، مدير العلاقات العامة في بنك برقان، عن دعم البنك لدوري اتحاد الفروسية الكويتي قائلة بالنيابة عن بنك برقان، أود أن أهنئ جميع الفائزين بهذه الجولة، وأؤكد حرصنا على دعم كل الجهود الهادفة إلى رفع مستويات الرياضة وإعداد الفرسان الكويتيين للتميز في البطولات الدولية.

وأضافت النجادة نحن نحرص من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على تقديم الدعم لمختلف الأنشطة الرياضية الموجّهة للناشئين أو المحترفين، وذلك انطلاقاً من إيماننا بدورنا المهم في النهوض بالقطاع الرياضي وتشجيع الأجيال الشابة على ممارسة مختلف الرياضات، لا سيّما تلك التي تعكس تراثنا وثقافتنا.

