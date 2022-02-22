«الوطني»: التضخم بلغ 4.3 % في ديسمبر

مال وأعمال

أشار تقرير بنك الكويت الوطني الى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر بنسبة 4.3 %، على أساس سنوي، في ظل ارتفاع إيجارات المساكن وتزايد أسعار المواد الغذائية وعدد من الفئات الأخرى «الأساسية» بوتيرة معتدلة، إلا انها ما زالت قوية مقارنة بمستويات شهر سبتمبر الماضي، كما كان ارتفاع معدلات التضخم ظاهرة عالمية، مدفوعاً بتزايد الطلب الاستهلاكي ونقص الإمدادات الناجم عن الجائحة، هذا إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الغذائية وأسعار الطاقة، وبلغ متوسط معدل التضخم في الكويت 3.4 % في عام 2021 وقد يظل مستقراً عند نفس المستوى دون تغييرات تذكر في عام 2022. كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بوتيرة حادة في ديسمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة سنوات عند 4.3 %، على أساس سنوي، مقابل 4.1 % في سبتمبر الماضي. وقد واصلت معدلات التضخم ارتفاعها على مدار العام مع ارتفاع الأسعار على أساس شهري في 11 من أصل 12 شهراً الماضية بسبب عدد من العوامل التي تضمنت انتعاش الطلب واضطرابات جانب العرض وارتفاع تكاليف المواد الغذائية عالمياً ليبلغ معدل التضخم 3.4 % في عام 2021، فيما يعد أعلى مستوياته خلال ست سنوات. وتحول التضخم إلى ظاهرة عالمية بالتزامن مع بدء جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وكان أكثر حدة في الغرب، إذ ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ عدة عقود كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وتسببت قيود التنقل التي امتدت لأشهر عدة، إلى جانب ضعف مستويات الطلب الناجم عن الجائحة في إحداث اضطرابات في سلاسل التوريد، مع نقص العمالة والمواد الأولية وعدم القدرة على تلبية تسارع وتيرة الطلب الاستهلاكي وتزايد النشاط الاقتصادي الذي ظهر في أعقاب الذروة الأولى للجائحة في منتصف 2020. وساهم الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار السلع الأساسية والطاقة على وجه الخصوص في دفع معدل التضخم في الدول الصناعية نحو الارتفاع.