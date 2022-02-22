«الكويتية» تهيكل أسطولها عبر 31 طائرة بـ 3 مليارات دولار

مال وأعمال

أتمت شركة الخطوط الجوية الكويتية مع شركة إيرباص، اتفاقية اعادة هيكلة اسطول الشركة من طائرات الإيرباص، حيث تم توقيع الاتفاقية من قبل رئيس مجلس الادارة الكابتن علي الدخان ممثلاً عن الخطوط الجوية الكويتية، ورئيس شركة إيرباص في الشرق الاوسط وافريقيا ميكايل هواري، ممثلاً عن شركة إيرباص، وذلك بحضور رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح، وسفير جمهورية المانيا لدى الكويت شتيفان موبس، وسفيرة جمهورية فرنسا لدى الكويت كلير لو فليشر، وأعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي، وعدد من قيادات ومسؤولي الشركة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الادارة علي الدخان ان الخطوط الجوية الكويتية وقعت اليوم اتفاقية اعادة هيكلة طائرات الشركة من طرازات إيرباص والتي تأتي ضمن خطط واستراتيجيات الطائر الازرق لتطوير الاسطول، واضافة طرازات وأنواع جديدة مختلفة الانواع والسعات والأحجام تتناسب مع رؤية الخطوط الجوية الكويتية في السنوات المقبلة وتتماشى مع خطتها الطموحة في توسيع شبكة خطوطها حول العالم وتقديم افضل الخدمات المتميزة لركابها.

وأضاف الدخان: «تعد هذه الاتفاقية احد اكبر الاتفاقيات التي تمت بين الخطوط الجوية الكويتية وشركة الإيرباص، حيث تمتد علاقتنا مع إيرباص لـ 4 عقود من الشراكة الناجحة والمثمرة ونسعى دائماً لتعزيزها وتطويرها بما يعود بالفائدة والمصلحة العامة على الطرفين، حيث ان شركة إيرباص اسهمت بشكل كبير في تطوير اسطول الخطوط الجوية الكويتية بما تقدمه لنا من طائرات حديثة ومتنوعة تمتلك افضل الخصائص التكنولوجية التي تتواكب مع احدث وأفضل ما يقدمه عالم الطيران، متقدماً بالشكر للمستشار العالمي شركة سيبري لدورها البارز في اتمام هذا الاتفاق».

وتابع الدخان قائلاً: «حرصت الخطوط الجوية الكويتية من خلال هذه الاتفاقية على اختيار طائرات تتناسب مع خططها المستقبلية، وجاء ذلك بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الطائرات الاقتصادية حيث ستشكل هذه الاتفاقية نقلة نوعية غير مسبوقة في تحقيق اهداف الشركة المرجوة والوصول الى الربحية».

أعلى درجات الكفاءة

وأوضح الدخان ان طائرة إيرباص A330-900 صممت لتقديم اعلى درجات الكفاءة في مختلف القطاعات، لا سيما وأنها توفر اقل كلفة عن المقعد الواحد بين نظيراتها من الطائرات ذات الهيكل العريض متوسطة الحجم كما تفسح الطائرة المجال للخطوط الجوية الكويتية لتحقيق ايرادات اضافية بفضل قدرتها على استيعاب اكثر من 50 راكباً اضافياً بالمقارنة مع طائرات A330-800 المستخدمة حالياً، علاوة على ذلك فان طائرة A330-900 يجمعها قواسم مشتركة تصل نسبتها الى % 99 مع طائرات A330-800 المستخدمة حالياً.

صفقة تاريخية

وشدد الدخان على ان هذه الصفقة تعد انجازا تاريخيا في الجدول الزمني الواسع لانجازات الخطوط الجوية الكويتية لاحتوائه اجراءات تفاوضية مميزة.

وتابع الدخان «انه عندما تولى مسؤولية الكويتية منذ 16 شهرا،كان على رأس اولوياتي اعادة هيكلة الصفقة مع شركة إيرباص في عام 2014، لافتا الى انه على ان الصفقة الأولية كانت جيدة في ذلك الوقت، الا انها تأثرت بشكل كبير مع الاضافة المفاجئة لـ 10 طائرات B777 الى الأسطول في 2016».

وقال ان صفقة التي ابرمت في 2014 وصل منها 6 طائرات A320 وباقي 3 تحت التعديل، ووصلت 2 من A330-800 وباقي 2 على خط التصنيع وحاولنا تعديلهم ولكنهم على خط الانتاج وستصل الأولى منهم في يونيو المقبل والثانية في آخر العام سيبدأ وصول بقية الصفقة من 2023 وسيصلون تباعاً وفي 2026 سيكون وصول اغلب الطائرات وستبقى 3 طائرات الى 2027 و2028.

وأوضح انه على الرغم من اتخاذ خطوات تصحيحية في عام 2018، احتاجت اعادة الهيكلة الى مزيد من التعديلات لتناسب مستقبل «الكويتية» خاصة مع الحاجة الى التغيير ولكي تصبح اكثر مرونة في عالم صناعة الطيران ما بعد «كوفيد- 19»، ومن اجل حل المشكلة، قمنا اولاً بتشكيل فريقا فنيا صغيراً من داخل الشركة ودرسنا جميع الخيارات المتاحة لنا حتى وصلنا الى الأسطول المطلوب والذي تمت الموافقة عليه واعتماده من قبل مجلس الادارة وجاهزاً للتفاوض مع إيرباص.

الشفافية والاحتراف

وأشار الى انه من اجل الحفاظ على اعلى درجة من الشفافية والاحتراف، قررنا منذ البداية اشراك شركة استشارية مرموقة Seabury، لمساعدتنا في مفاوضاتنا القادمة مع إيرباص، عندما بدأنا المفاوضات، كنا في موقف ضعف حيث تم دفع %40 من قيمة الصفقة وبدأ التسليم بالفعل، ولأكون صريحاً، كنت متشككاً في طريقة إيرباص في التعامل، بشكل اساس بسبب الاشاعات المحيطة بالصفقات السابقة مع «الكويتية» وحيث انني محسوب على طائرات البوينغ نظراً لكون خبرتي البالغة 45 عاماً في صناعة الطيران من خلال قيادة طائرات بوينغ فقط.

ولفت الى انه مع وضع ذلك في الاعتبار، دخلنا لمدة 4 اشهر في مفاوضات جادة ومهنية، ورغم حدتها في بعض الأحيان، لكنها اتسمت دائماً بالاحترام والتفهم لرغبات واحتياجات بعضنا البعض. بعد المفاوضات المذكورة، تمكنا من الاتفاق على اعادة هيكلة ضخمة من شأنها ان تضع «الكويتية» على جادة الصواب لتهيئها للنجاح على مدار خمسة عشر عاماً القادمة.

صفقات التبادل

وأكد الدخان انه في صفقات التبادل يذكر الرقم المتفاوض عليه شاملاً، الطائرات التي سبق التفاوض عليها كان 28 طائرة وبدأت بـ 25 طائرة في 2014 وتم التعديل على الطلبية في 2018 وأصبح المجموع 28 طائرة من بينهم 15 طائرة من طراز A320 neo، و8 طائرات من طراز A330-800، و5 طائرات من طراز A350-900 بمجموع 28 طائرة بعد المفاوضات باتوا 31 طائرة بواقع 9 طائرات من طراز A320 neo، و6 طائرات من طراز A321 neo، و3 طائرات A321 neo LRl و4 طائرات من طراز A330-800 وصل منهم 2 الى الكويت واثنتان في خط التصنيع، وأضفنا 7 طائرات من NEO A330-900، وطئرتان A350- 900.

وحول تخفيض طلبية الطائرات A330-800 من 8 الى 4 طائرات قال الدخان ان A330-900 تلبي حاجات الشركة اكثر لارتفاع عدد مقاعدها فيما تظل تكلفتها متقاربة مع الأولى ما يعطينا فرصة اكبر لنقل الركاب في ظل الغائنا 3 طائرات من طراز A350- 900، وحول تمويل الصفقة قال انه كما هو لا جديد في ذلك %40 تم دفعه كدفعات مقدمة والأمور المالية لا تزال كما هي والصفقة متقاربة في التكاليف.

مرونة أكثر

وأضاف ان صفقة الطائرات ستكون ملكا للكويتية ونحتاج في بعض الحالات تأجير طائرات اضافية لأنك ما تحتاجها طول الوقت وتحدث لنا مرونة في بعض المواسم قد نؤجر بعض الطائرات، موضحا ان «الكويتية» شركة متوسطة الحجم تحاول الوصول الى هدفها بالطريق الأمثل والأسطول هذا سيعطينا مرونة اكثر ويوصلنا الى اماكن ابعد برحلات متكررة وتلك المرونة لم تكن متوافرة سابقا لأن طائراتنا كانت كبيرة البدن بمرونة محدودة وستتطور سياسة الكويتية الى الافضل، بالتأكيد الصفقة ستعطينا مرونة اكثر في الخطوط الكويتية.

إعادة هيكلة الصفقة

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية م. معن الرزوقي ان اعادة هيكلة الصفقة تم في وقت مهم جدا وهو وقت الجائحة وقد اخذ ذلك حوالي 6 أشهر في العمل عليه، مؤكدا انه تم توفير كلفة فيما يقارب من 200 مليون دولار من خلال التفاوض في الصفقة الجديدة، مشيرا الى ان ذلك الوفر المادي يعزز من دافع القدرة على الاستفادة من القدرة الاستيعابية للشركة.

أكبر وأفضل الأسواق

وقال ان الخطوط الكويتية شركة مساهمة مستقلة تملكها الهيئة العامة للاستثمار ولدينا التزامات مع الهيئة في عملنا المؤسسي لدفع انتاجية وتقديم الخدمة للعملاء، موضحا ان الكويت تعتبر من اكبر وافضل الأسواق في منطقة الخليج من حيث عدد المسافرين ولدينا الفرصة لتوفير السبل او الخدمة المميزة للعملاء.

وحول تاثير اسعار النفط قال الرزوقي ان ارتفاع الأسعار يؤثر على سعر الوقود وكل الشركات ولكن الشركة تملك اسطولا عمره 5 سنوات والاسطول الجديد سوف يعطي كفاءة اكثر من حيث الانتاجية وتقليل استهلاك الوقود ولكن هناك تأثير لارتفاع اسعار النفط ونحن نتعامل معه مثل باقي الشركات.

وأشار الى ان الطائرات التي ستملكها الشركة بعد اعادة الهيكلة يقدر بـ 31 طائرة إيرباص، موضحا ان الشركة تملك الان 5 طائرات بوينج 777 ومؤجر 5 طائرات اخرى، مضيفا ان اسطول الشركة من 2022 حتي 2030 سيكون من 31 طائرة إيرباص و10 طائرات بوينج، وفي نفس الوقت لدينا بعض الطائرات مؤجرة من عدد من الأنواع واعادة دراسة الطائرات المستأجرة اسهل من الملكية وهي جزء من استراتيجية الشركة السنوية.

5% وفراً في الوقود

وزاد الرزوقي ان الأسطول فيه مرونة كبيرة في السعة الاستيعابية وكما يعطي مرونة في الكلفة بنحو 15% في الوقود وهو جزء كبير من الكلفة الفعلية في اي مشاريع او اي مجال في الطيران اليوم، موضحا ان كل هذا سوف يلعب دورا في المرونة وتقليل الكلفة من التكنولوجيا التي سوف تتوفر وسوف نستطيع استخدام طواقم في اكثر من نوع من الطائرات.

ولفت الى ان الوجهات المستقبلية للشركة الى مانشستر وكزابلانكا ومدريد وموسكو وتقريبا 27 وجهة يعطي الشركة الثقة ليكون التوجه استراتيجيا ومنتجا لخدمة العملاء وليس لموسم معين.

وأوضح الرزوقي ان قانون الخصخصة موجود وسيتم تفعيله تحت شروط ومعايير معينة وننظر لتفعيل القانون في الوقت المناسب مع الهيئة، لافتا الى ان تفعيل القانون جزء من استراتيجية الشركة وتوجيهات مجلس الادارة.

وذكر ان آخر طائرة سيتم استلامها في عام 28

و90 % منهم ستصل عام 26 و4 منهم العام الحالي، كما ان لدينا تحالف مع الخطوط الجوية التركية والاتحاد والاثيوبية والشرق الأوسط للوصول الى نقاط ابعد من التي تصل اليها، موضحا ان الطائرات المناسبة لسوق الطائرات في الكويت هي صغيرة البدن وتمثل جزءا من المرونة.

أفضل الخدمات للعملاء

وأوضح م. الرزوقي اننا اعلنا الفترة السابقة عن 17 وجهة جديدة تشغل اليها الخطوط الجوية الكويتية وتوسعنا هذا كان خطوة كبيرة وجزءا منه بالطائرات التي وصلت ويعتمد ايضاً على الطائرات التي ستصل حيث سنستقبل 4 طائرات خلال 2022 من بينهم طائرتان A320 واثنان A330، وهو ما لعب دوراً في توسعنا الذي يجب ان يرتبط بجدوى ربحية بحيث يخدم عملاءنا من الكويت بصورة مباشرة الى الوجهات الجديدة ذات المردود ورفع الطاقة الاستيعابية في توسعنا، وننظر في امر جديد وهو جزء من استراتيجيتنا وهو الشراكة مع شركاء عندهم القدرة ان يوصلونا الى نقاط جديدة مثل عملنا مع التركية وطيران الاتحاد وننظر الى التوسع مع شركات ثانية، وخلال السنوات المقبلة نستهدف الوصول الى 100 وجهة.

واكد اننا سنصل الى 57 وجهة مباشرة من الكويت في 2022 و20 وجهة عن طرق شركاء يتم التداول عليها، والوصول الى 100 او ما فوق في الاستراتيجية نحاول تحقيقه خلال السنوات المقبلة، مشيرا الى ان الصفقة اعطتنا زيادة في القدرة الاستيعابية بأكثر من 15 في المئة ستعطينا المجال لطرح اسعارمنافسة ترفع الاشغال.

إعادة هيكلة طائرات أسطول الطائر الأزرق

? 9 طائرات من نوع A32neo بسعة 134 مقعداً.

? 6 طائرات من نوع A321neo بسعة 169 مقعداً.

? 3 طائرات من نوع A321neo-LR بسعة 169 مقعداً.

? 4 طائرات من نوع A330-800neo بسعة 235 مقعداً.

? 7 طائرات من نوع A330-900neo بسعة 291 مقعداً.

? طائرتان من نوع A350-900 بسعة 326 مقعداً.

ليصل اجمالي عدد الطائرات في اسطول الخطوط الجوية الكويتية من نوع إيرباص الى 31 طائرة بالاضافة الى 10 طائرات من طراز بوينغ B777.



خطوة ناجحة للناقل الوطني

بارك رئيس مجلس إدارة الكويتية الكابتن علي الدخان للشعب الكويتي على هذه الاتفاقية التي ستكون بمثابة خطوة ناجحة نحو امتلاك اسطول يتناسب مع سمعة الخطوط الجوية الكويتية كناقل وطني للكويت ويعكس صورتها المشرفة على مدار تاريخها العريق منذ 67 عاماً، متقدمين بجزيل الشكر ووافر الامتنان لشركة إيرباص على تعاونهم الملموس وجهودهم الحثيثة في اتمام هذه الصفقة بمرونة تامة.

