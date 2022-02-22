الفارس: الكويت ستصل إلى «صفر كربون» عام 2025

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شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس في فعاليات (المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022) المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت مؤسسة البترول في بيان صحافي إن المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء وخبراء ومهتمون من 70 دولة وأكثر من 300 شركة عالمية يشهد عقد 107 جلسات تقنية تستعرض 800 ورقة علمية ويأتي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وذكرت أن وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز افتتح المؤتمر المستمر حتى 22 فبراير الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض مشيرة إلى أن المؤتمر يركز هذا العام على تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة.

قال وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس، إن قصة أوبك وأوبك+ نأمل أن تنتهي هذا العام، ويجب أن يكون لديها اتفاق للتعاون الذي يجب تنفيذه من خلال اتخاذ المنهج الصحيح في كيفية التنسيق بيننا في هذا القطاع المتقلب».

وأضاف الفارس أن توازن العرض والطلب واحتياج السوق والاقتصاد يتم تلبيته، وسنحترم اتفاقية أوبك وأوبك +، وهنالك آلية للوصول إلى اتفاق، وسنظهر للعالم أنه يمكننا أن نضمن ردة الفعل، ولدينا آلية ستحدد بوضوح كيف لنا أن نتعامل مع السوق على أساس شهري، مؤكداً أن الرياض والمنطقة بأكملها يقومون الآن بوضع رأس المال للتحول في الطاقة واستخدامه بالطريقة المثلى في العام القادم.

وبين أن الحكومة الكويتية لديها كفاءة عالية من خلال وضع الأهداف والسياسات المنسجمة مع المنطقة في هذا الاتجاه، وتركز على اقتصاد الكربون الدائري لتقليل الانبعاثات الكربونية لتصل إلى صفر كربون في عام 2025، وسيتم تطويره بطريقة مستدامة لتحقيق الأهداف في قطاع الصناعة النفطية.

