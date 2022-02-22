«النفط» وقعت مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط

مال وأعمال

وقعت وزارة النفط مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط ، وذلك بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، ومدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله، وذلك بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الطرفين وتطوير المشاريع المعرفية المشتركة ورفع كفاءات الكوادر البشرية ودعم عملية اتخاذ القرار.

وقالت وزارة النفط فى بيان صحافى، إن مذكرة التفاهم مع المعهد العربي للتخطيط تأتي ضمن سلسلة من مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة النفط مع العديد من الجهات خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الإنمائي والارتقاء بمستوى العاملين من خلال تقديم سلسلة متنوعة من خدمات بناء القدرات والتدريب والخدمات الاستشارية وخدمات الدعم المؤسسي بكل أشكالها وخدمات البحوث التنموية والنشر.

وفي هذا السياق قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح، إن وزارة النفط حريصة على استغلال وتطوير الثروة البترولية في البلاد وفق أفضل السبل وبما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي وتأمين سلامة العاملين والبيئة والمنشآت، ومذكرة التفاهم من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال استخدام التكنولوجيات والتقنيات المبتكرة وتشجيع وتفعيل دور الوزارة في دعم الصناعات النفطية اللاحقة والتحول الرقمي في القطاع النفطي.

وأوضح الشيخ نمر الصباح أن مذكرة التفاهم تأتي من خبرة وزارة النفط والمعهد العربي للتخطيط في بناء القدرات البشرية والمؤسسية، وما يتوفر لديهما من كوادر فنية وإدارية في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستشارات والدعم المؤسسي والدراسات والملتقيات ومختلف الفعاليات التنموية.

وأشار إلى أن المذكرة تشمل كذلك بناء القدرات والتدريب حيث سيتعاون الطرفان في مجال بناء القدرات والتدريب من أجل رفع كفاءة العاملين في وزارة النفط، حيث سيتم تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في المجالات الإنمائية التي تندرج ضمن الاهتمامات المشتركة للطرفين، وتبادل المدربين والخبرات التدريبية.

وأكد الشيخ نمر الصباح على تعاون وزارة النفط والمعهد العربي للتخطيط على تنظيم الملتقيات التنموية والحلقات النقاشية وورش العمل المتخصصة والمنتديات والمؤتمرات والمحاضرات العامة، وتبادل الدعوات بين الطرفين للمشاركة في الفعاليات التي ينفذها كل طرف. وأوضح أن مذكرة التفاهم تشمل كذلك إعداد دراسات وأبحاث تطبيقية مشتركة بين وزارة النفط والمعهد العربي للتخطيط وتبادل الخبرات في مجالات الدراسات والبحوث التطبيقية بين الطرفين وتبادل الأبحاث المنشورة والإصدارات وترجمة ونشر أو إعادة نشر وتوزيع المطبوعات الإنمائية وتبادل المعلومات ومصادرها والخبرات في مجالات التعاون.

