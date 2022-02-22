«فاست» أطلقت إنترنت فايبر بسرعة «200 Mbps»

مال وأعمال

أعلنت فاست للاتصالات FASTtelco، الشركة المملوكة لـ Ooredoo الكويت، عن إطلاق سرعات جديدة من إنترنت الألياف الضوئية (فايبر) تصل إلى 200 ميغابت في الثانية (Mbps) وذلك ضمن نطاق التغطية في المناطق السكنية في الدولة، وهو الإنترنت الأكثر سرعة، ما يجعل تجربة العملاء أكثر كفاءة وفعالية.

انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية المتطورة وجهودها المستمرة لتسريع عجلة التحول الرقمي في البلاد وتحفيز الإبداع الرقمي لدى أفراد المجتمع في شتى المجالات وخلق بيئة ذكية، حرصت فاست للإتصالات على أن تكون أول مزود لخدمات الإنترنت في الكويت يقدم للعملاء تجربة اتصال فائقة السرعة من خلال مضاعفة سرعة الإنترنت لتصل إلى 200 ميغابت في الثانية، كما وتقدم الشركة سرعة 200 ميغابت لمدة شهر مجاناً للعملاء الجدد وبدون إلتزام لتتيح لهم تجربة أداء الخدمة.

وأكدت فاست للإتصالات FASTtelco استحقاقها لمكانتها الرائدة كأفضل مزوّد لخدمات الإنترنت ذات السرعات الفائقة على المستوى المحلي والاقليمي، وتفوقها على جميع منافسيها في الاستباقية لتوفير خدمات مثل Fiber Optic التي تغطي معظم مناطق الكويت بسهولة ويسر، وتوفر لمستخدميها سرعات تصل إلى 200 ميغابت في الثانية.

وأوضحت أنه مع تسارع وتيرة الحياة وحاجة العملاء إلى خدمات جديدة سريعة وفعالة، يتطلب الأمر المزيد من الجهود والشراكات والاستراتيجيات المرنة التي تصب في مصلحة العميل أولاً. وهذا ما تسعى إليه الشركة باستمرار، إثراء تجربة العميل الرقمية.

وتعتبرهذه التقنية الفريدة من نوعها إنجازاً مميزاً في قطاع الإنترنت وتبادل المعلومات تبدأ به فاست العام الجديد، إذ إنها مصممة خصيصاً لجميع العملاء الراغبين في الحصول على خدمة إنترنت غير مسبوقة من حيث السرعة والأداء عن طريق الألياف الضوئية، مشيرة إلى أنها بذلك نجحت في تقديم أفضل الحلول التي تتوافق مع جميع احتياجات وتطلعات عملائها الحاليين والجدد.

وعبرت فاست للاتصالات FASTtelco عن حرصها الدائم على مواكبة وطرح أحدث الابتكارات والتقنيات التكنولوجية في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت ذات السرعات الفائقة والتي تمنح العملاء تجربة إنترنت لا مثيل لها. وتأتي هذه الخدمة انطلاقاً من أهمية سرعات الإنترنت العالية في عالمنا الحالي، عالم السرعة.

