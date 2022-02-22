«إيمرسون» توسع من نطاق التصنيع المحلي في السعودية

مال وأعمال

أطلقت «إيمرسون» (Emerson)، منشأتها الجديدة للتصنيع في منطقة الجبيل وذلك لتنويع محفظتها للتصنيع المحلي في المملكة العربية السعودية. وتنتج المنشأة صمامات الملف اللولبي ومنظمات الفلاتر وكابينات التحكم، وستتيح خدمة أسرع وأكثر كفاءة للعملاء في المملكة والدول المجاورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم افتتاح المنشأة بحضور كبار المسؤولين في «إيمرسون». كما أتيح للعملاء المدعوين وأصحاب المصلحة الآخرين القيام بجولة في المنشأة والاطلاع على قدرات التصنيع الإقليمية لشركة «إيمرسون» وعروضها التكنولوجية. وقال ليام هارلي، نائب الرئيس والمدير العام لدى «إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز» في المملكة العربية السعودية والبحرين: «تعد منشأتنا الجديدة في الجبيل ثمرة التزامنا بجعل أعمالنا أقرب للعملاء. ونعمل باستمرار على مواءمة قدراتنا مع احتياجات العملاء، وهو ما يعني بالنسبة لهذه المنطقة نقل بعض قدراتنا للمملكة العربية السعودية لتحسين مستويات الكفاءة ليس في الإنتاج فحسب، وإنما أيضاً في الخدمات اللوجستية وتكاليف التسليم لتقديم خدمات وقيمة أفضل لعملائنا وشركائنا.»

ويسلط أحدث استثمار لشركة «إيمرسون» في الجبيل الضوء أيضاً على دعم الشركة وتوافقها مع مبادرات التوطين الإقليمية مثل برنامج «اكتفاء» ورؤية السعودية 2030.

من جهته، قال سيرجيو كاليغارا، نائب رئيس الوحدة الصناعية والصناعات المنفصلة لدى «إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «لا تهدف استثماراتنا في المملكة العربية السعودية إلى خدمة عملائنا بشكل أفضل فحسب، وإنما لدعم برامج التوطين في المنطقة أيضاً. ونولي أهمية كبرى لزيادة فرص العمل في المجتمعات التي نعمل فيها، وكذلك تطوير المواهب المحلية، حيث نحرص على تمكين التنوع في جميع أقسام مؤسستنا».

