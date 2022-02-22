«كيبك»: التشغيل الكامل لمشروع استيراد الغاز المسال في مجمع الزور

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» عن استكمال التشغيل الكامل لمشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور النفطي بنجاح كبير .

وأعرب الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة وليد البدر عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي للكويت بشكل عام وللقطاع النفطي بشكل خاص، والذي يعد الأول من نوعه في دولة الكويت والأكبر في العالم من حيث السعة التخزينية يتم بنائه في مرحلة واحدة، إذ يتكون المشروع من 8 خزانات سعة كل خزان 225 ألف متر مكعب، وهو جزء من التوجهات الاستراتيجيات طويلة المدى لمؤسسة البترول حتى العام 2040 والتي تهدف إلى توفير احتياجات البلاد اللازمة من الطاقة الحالية والمستقبلية عبر توفير الوقود الأمثل اقتصاديا وبيئيا مما يحقق قيمة مضافة لمراحل العمليات المتكاملة وتلبية احتياجات محطات القوى الكهربائية من الغاز لتوليد الطاقة النظيفة خاصة خلال فصل الصيف في أوقات الذروة، إضافة إلى احتياجات مستهلكين آخرين للغاز الطبيعي كمصافي النفط ومشاريع الصناعات البتروكيماوية، حيث للمشروع قدرة على تزويد الشبكة المحلية بالغاز الطبيعي بطاقة قصوى تبلغ 3000 مليار وحدة طاقة حرارية بريطانية باليوم.

كما توجه البدر بالشكر للقائمين على المشروع وتشغيله، لما بذلوه من جهود جبارة مع التحالف الكوري لتحقيق هذا الإنجاز.

وأوضح البدر أنه قد تم البدء بأعمال المشروع في عام 2016 بعد التعاقد مع تحالف يتألف من ثلاث شركات كورية متخصصة وهي «شركة هيونداي الهندسية المحدودة، شركة هيونداي للهندسة والانشاءات، والهيئة الكورية للغاز» لتنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.93 مليار دولار.

وأكد البدر بأن المشروع يتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الكويت فيما يتعلق بتحسين نوعية الهواء من خلال تقليل انبعاثات أكاسيد الكبريت المنبعثة من محطات توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يعكس التزام مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بالممارسات الصحيحة دائماً واهتمامها بحماية البيئة والمجتمع، حيث أن استخدام الغاز الطبيعي المسال في محطات الكهرباء سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% تقريباً.

واختتم البدر تصريحه بالإعراب عن اعتزازه بهذا الإنجاز الاستراتيجي لدولة الكويت على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت أعمال المشروع أثناء جائحة كوفيد-19، حيث بذلت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة أقصى الجهود لضمان استمرارية العمل والتشغيل، لما للمشروع من أهمية لدولة الكويت.

