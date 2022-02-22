322 مليوناً مكاسب البورصة

مال وأعمال

عادت البورصة إلى المنطقة الخضراء بعد الصعود الجماعي في ختام جلسة أمس وسط عمليات شراء جماعي على الاسهم التي تراجعت خلال جلية الاحد لترتفع القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 322 مليون دينار دينار لتعوض خسائرها في جلسة الأحد الماضي، لترتفع من 44.495 مليار دينار إلى 44.817 مليار دينار. وشهدت وتيرة التداولات قفزة كبيرة خلال الجلسة، لترتفع السيولة بنسبة 63.8 في المئة من 54 مليون دينار في جلسة الخميس إلى 88.5 مليون دينار، وارتفعت أحجام التداول بنسبة 50.3 في المئة من 220.2 مليون سهم إلى 331.1 مليون سهم، وزادت الصفقات من 11.1 ألف صفقة إلى 15.3 ألف صفقة.

