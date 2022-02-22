الماجد: استراتيجة «بوبيان».. التفوق رقمياً والإتقان

مال وأعمال

استطاع بنك بوبيان ومنذ سنوات عدة أن يضع نفسه في مصاف البنوك المحلية والاقليمية كبنك متكامل في الخدمات المصرفية الإسلامية، ليتربع بعد ذلك على عرش البنوك الكويتية الأكثر انتشاراً بين فئة الشباب الكويتي، والثالث بين البنوك الكويتية في الكثير من المؤشرات المالية.

وعلى الرغم من أن البنك تأسس عام 2004 وبدأ ممارسة أنشطته الفعلية في العام التالي الا ان المرحلة الاهم في تاريخ البنك بدأت في عام 2009 مع استحواذ بنك الكويت الوطني على النسبة الاكبر من أسهم البنك وتغير هيكل الادارة بقيادة المصرفي المعروف عادل الماجد الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت.

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد، استعرض أبرز محطات البنك منذ نشأته، وأهم إنجازاته في سوق صناعة الصيرفة الإسلامية، بالاضافة إلى إستراتيجيته في استقطاب العملاء.

وقال الماجد إن العام 2009 كان محطة أساسية في مسيرة البنك، عندما أخذ «الوطني» قراره الاستراتيجي بالاستحواذ على «بوبيان» بعد أن استشعر الطلب الكبير على البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة، مرتكزاً في عمله على قواعد الصيرفة الإسلامية الحديثة لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.

الأعلى نمواً

وكان البنك قد أعلن عن تحقيقه أرباحاً صافية في عام 2021 بلغت 48.5 مليون دينار بنسبة نمو 41% وربحية سهم بلغت 13.57 فلساً مع التوصية بتوزيع 5% توزيعات نقدية و5% أسهم منحة، في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 50.8 مليون دينار.

وشهدت جميع مؤشرات البنك الرئيسة نمواً ملحوظاً في العام 2021 حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلى 7.4 مليارات دينار بنسبة نمو 14% وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 100.5 مليون دينار بزيادة 8% عن العام السابق.

وكذلك فقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 5.6 مليارات دينار بنسبة نمو 10% فيما بلغت محفظة التمويل 5.5 مليارات دينار بنسبة نمو 14% وبلغت الايرادات التشغيلية 188 مليون دينار بنسبة نمو 12%.

وبيّن الماجد أن ما يعادل 1% فقط من إجمالي عدد الكويتيين كانوا في عام 2009 يحوّلون رواتبهم على «بوبيان»، في حين وصلت النسبة حالياً إلى نحو 27%، وبذلك أصبح البنك قريب جداً من البنكين الاعلى في الكويت وهذه النسبة في أغلبها من فئة الشباب، مع الإشارة إلى أن 50% من طلبة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي يملكون حسابات في «بوبيان»، وهذه أحد مقاييس نجاحنا. ونوه الماجد خلال اللقاء الى الارتفاع الكبير في مؤشرات الحصص السوقية والتى لم تكن تذكر حيث لم تتجاوز 1% في عام 2009 الى 11% التمويل المحلي بصفة عامة في عام 2021 بينما ارتفعت حصته من تمويل الأفراد 16% ليصبح بنك بوبيان الثالث على مستوى البنوك المحلية من حيث حجم الاصول والحصة السوقية.

حرية الإبداع

وأشار إلى أن دوره الشخصي في البنك هو توجيه الموظفين، مؤكداً أن ما حققه «بوبيان» من إنجازات يعود إلى فريق العمل الذي استطاع أن يجعل منه واحداً من أبرز البنوك المحلية.

وأكد الماجد أن الاستثمار في الموارد البشرية هو الاستثمار الحقيقي، مشدداً على أهمية إعطاء الحرية للموظفين للإبداع وابتكار أفكار جديدة، لتترجم في خدمة عملاء البنك.

وفي هذا الإطار، أعطى الماجد مثالاً عن أحد موظفي قسم الخدمات الرقمية في «بوبيان» الذي ابتكر فكرة لسحب الأموال من دون استخدام البطاقة المصرفية، من خلال الهاتف النقال، حيث يتلخص الأمر في قيام العميل باختيار المبلغ المطلوب سحبه من خلال تطبيق البنك على الموبايل واختيار رقم سري للعملية، بعدها تصله رسالة نصية برمز معين يقوم بإدخاله مع الرقم السري الذي قام باختياره في جهاز السحب الآلي والحصول على المبلغ المطلوب دون استخدام البطاقة، وبالفعل هذا الابتكار أصبح من أهم الخدمات التى يقدمها البنك.

التوسع الخارجي

وأشار الماجد إلى نجاح البنك في خطواته التوسعية الخارجية المدعومة بالتوسع الرقمي من خلال استحواذه عام 2020 على بنك لندن والشرق الاوسط BLME والذي يمتلك فيه حالياً 71% من الأسهم ومن ثم الإعلان في يوليو الماضي عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم. وأضاف « نطمح إلى أن يُصبح BLME البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسة ضمن استراتيجية التحوّل الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان.

وحول تجربة Nomo Bank قال الماجد «إن تجربة البنك الحديث المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكلٍ أساس تتيح للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم».

جذب فئة كبيرة

أضاف الماجد أن «بوبيان» وجد أن هناك فئة كبيرة من المجتمع تتراوح ما بين 60 إلى 70% ليست لهم ميول محددة سواء للصيرفة الإسلامية أو التقليدية، ومن هنا أدرك «بوبيان» أهمية وضع إستراتجية مدروسة لجذب أكبر نسبة من هذه الشريحة من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة تتوافق مع الشريعة من جهة، وتنافس الخدمات المقدمة من البنوك الاخرى من جهة أخرى.

التوسع إلى أسواق جديدة

كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عن خطط توسعية لإطلاق Nomo Bank في أسواق جديدة مثل السعودية الامارات وقطر ومصر والأردن لخدمة مواطنيها من داخل أراضيها.

البنك الثالث محلياً

استذكر الماجد خلال حديثه أول يوم من استحواذ «الوطني» لـ «بوبيان»، حين سأله أحد الصحافيين آنذاك: «كيف ترى بنك بوبيان بعد 5 سنوات؟»، وكان الرد العفوي وقتها: «نريد أن نكون ثالث البنوك الكويتية من حيث حجم الأصول والأرباح ومحفظة التمويل». وبالفعل بعد 12 عاماً تحققت هذه المقولة التى اتسمت بالعفوية وقتها.