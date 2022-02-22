«الغرفة» شاركت في اجتماع اتحاد الغرف العربية

مال وأعمال

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اجتماع الدورة (132) لمجلس اتحاد الغرف العربية في القاهرة خلال الفترة من 20 وحتى 21 فبراير 2022، وترأس وفد الغرفة محمـد جاسم الصقر رئيس الغرفة، وبمشاركة كل من: نائب امين الصندوق الفخري بالغرفة دبوس الدبوس، عضو الغرفة مصعب النصف، مستشار الغرفة ماجد جمال الدين، ونائب مدير عام الغرفة حمد العمر، ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بالغرفة خالد المانع.

وقد تضمن جدول الاعمال عدة بنود اولها نظره على المستجدات للوضع الاقتصادي العالمي وبيئة العمل، وتم خلال الاجتماع اعتماد جدول اعمال الدورة الـ (132) لمجلس الاتحاد، والتصديق على ما تم تنفيذه من قرارت وتوصيات الدورة الـ (131)، والاطلاع على تقرير انشطة وفعاليات الامانة العامة لاتحاد الغرف العربية خلال العام الماضي 2021، بالاضافة الى خطة عمل الاتحاد لعام 2022، حيث تم الاطلاع على محضر اجتماع وتقرير اللجنة المالية وكذلك تقرير اللجنة التنفيذية في اجتماعهما بتاريخ 20 فبراير 2022، وفيما يخص بند الامور المالية فقد تم الاطلاع على الحسابات الختامية المدققة للاتحاد لعام 2022، ومن جانب اخر تم طلب انشاء مجلس الاعمال العربي- الجنوب افريقي، والكينية المشتركة للتجارة والصناعة- الغرف العربية، ومذكرة بشأن طلب اتحاد الغرف السورية عقد ملتقى اقتصادي او الدورة القادمة للمجلس في مدينة دمشق، ومذكرة اخرى بشأن رغبة غرف التجارة والصناعة والزراعة (طرابلس- ليبيا) الانتساب الى عضوية الاتحاد.

ناقشت اللجنة في ما يستجد من أعمال تشجيع الصناعات بالدولة العربية ووضع استراتيجية لتشجيع الاستثمار الصناعي، والتوصية على العمل على انشاء غرف عربية اجنبية مشتركة جديدة وتفعيل دور الجانب العربي منها لما فيه استفادة اكبر للتدريب المهني والتقني، وتفعيل دور المواصفات والمقاييس وتبادل الخبرات بين الغرف والشركات العربية، وتسهيل دخول رجال الأعمال العرب الى الدول العربية، كما وافقت الأمانة على طلب غرفة تجارة وصناعة الكويت بأن يتم في الاجتماعات القادمة مناقشة موضوع اقتصادي ذات أهمية على الاقتصاديات العربية يتفق عليه مسبقا.