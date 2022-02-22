«التجارية» نظمت مبادرة «ازرع شجرة في وطني»

مال وأعمال

انطلاقاً من دور الشركة التجارية العقارية الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة التجارية مبادرة «ازرع شجرة في وطني» وذلك يوم الخميس الموافق 17 فبراير في حديقة بوليفارد. وهدفت الحملة إلى زراعة الأشجار في الحديقة وتوعية المجتمع بأهمية الزراعة وما تعود عليه من فوائد بيئية كثيرة، حيث لاقت هذه الحملة نجاحاً باهراً وتعاوناً مثمراً في بوليفارد خلال الاعوام السابقة.

تم تنظيم هذه الفعالية بالتزامن مع احتفالات شهر فبراير بالعيد الوطني وعيد التحرير لما تمثله من حب الكويت والحفاظ عليها عن طريق الاهتمام بالبيئة. وعليه ودعما لحملة «نبيها خضره» قد تم زراعة أشجار موزعة على الحديقة بالاضافة الى توزيع شتلات مجانية على الحضور والمشاركين بالتعاون مع ثانوية فاطمة الصرعاوي، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومشاتل الشاهين وتحت رعاية شركتي التجارية العقارية والسالمية جروب لتنمية المشاريع بمشاركة الحضور والمتطوعين من مختلف الأعمار. وعبر طالبات ثانوية فاطمة الصرعاوي عن فرحتهم الكبيرة للمشاركة بهذه الفعالية، حيث شملت العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأطفال والأغاني الوطنية التي أضافت اجواء رائعة الى الفعالية.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية عبدالمطلب معرفي أن هذه المبادرة تنبع من حب الكويت والاهتمام بها والحفاظ على البيئة. كما وشكر السيد معرفي كل من ساهم بنجاح هذه الحملة وعبر عن سعادته بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف الى تشجيع المواطنين والمقيمين في الكويت على الاهتمام بالبيئة وتحفيزهم لإطلاق مبادرات مماثلة نحو مستقبل أكثر إخضراراً. وختاماً تقدمت الشركة التجارية العقارية بالشكر لجميع المتطوعين والموظفين والمشاركين على مساهمتهم القيمة في زرع هذه الأشجار وإنجاح الحملة على أمل مشاركتهم الفعالة في حملاتها القادمة.

