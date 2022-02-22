العسعوسي: نزاهة القضاء أمارة على تحضر الأمم ورقيّها 33

وطن النهار

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن نزاهة القضاء وعلو شأنه ورفعته ليس سوى أمارة كاشفة عن تحضر الأمم ورقيها وتقدمها، فمن خلاله تأمن المجتمعات على أنفسها وأعراضها وأموالها، ولهذا كان يقاس تمدن المجتمعات ونهوضها بنزاهة القضاء وشموخه ورفعته.

وأضاف ان النيابة العامة في دولة الكويت مضت منذ ما يربو على نصف قرن من الزمان نحو الارتقاء بصروح العدالة علواً وشموخاً من خلال السهر الدائم على حقوق الأفراد والمؤسسات في المجتمع دون كلل أو ملل، فكان سعيها في هذا الجانب المهم من جوانب مسؤوليتها الوطنية سببا في بلوغها هذه المنزلة السامية.

جاء ذلك خلال تقديم العسعوسي تقريرا لأعمال النيابة العامة عن سنة 2021 قال ان القائمين على إعداده اعتمدوا منهج الاستقراء والاستقصاء حتى استقام على أساس الشكل البياني الإحصائي، توصلا لاستشراف معالم المستقبل والطرق المثلى للحد من الجريمة بما يسهم في دفع عجلة الوعي في المجتمع.

وكشف تقرير النيابة لعام 2021 عن عدد القضايا الواردة في عام 2021 بعدد 30094 قضية، حيث جاءت نيابة الشؤون التجارية الاعلى بعدد 10089 قضية، تليها نيابة الاحداث بعدد 5251 قضية ونيابة المخدرات والخمور بعدد 3175 قضية ونيابة العاصمة بعدد 2550، أما نيابة الفروانية فقد تلقت 2292 قضية ونيابة شؤون الاعلام والمعلومات والنشر بعدد 2205 قضايا، ونيابتي الاحمدي ومبارك الكبير 1345 قضية ونيابة حولي 1186 قضية ونيابة الجهراء 1173 قضية، والنيابة الكلية بعدد 497 قضية، أما نيابة الاموال العامة ومكافحة الفساد فقد بلغت 296 قضية، ونيابة سوق المال 35 قضية، ونيابة الاسرة 3128 مذكرة رأي، ونيابة التعاون الدولي بعدد 72 طلباً، واخيرا نيابة التنفيذ الجنائي فقد بلغت الطلبات 28809 طلبات، و405759 أمر تنفيذ.

الجرائم الواردة

أما بشأن الجرائم الواردة للنيابات خلال عام 2021 فقد بلغت قضايا الجرائم التجارية 10123 قضية، فيما بلغت قضايا جرائم الاعتداء على النفس 2189 قضية، وبلغت قضايا جرائم الاعتداء على المال العام 2125 قضية وقضايا الممنوعات بلغت 3219 قضية، وقضايا جرائم الصحافة والاعلام وتقنية المعلومات بلغت 2205 قضايا، و2081 قضية لجرائم الواقعة على البيئة، و1420 قضية للجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وبالنسبة لقضايا جرائم الاحداث فقد بلغت 5251 قضية، وبلغت قضايا جرائم ذات طبيعة خاصة 1657 قضية، أما قضايا جرائم التزييف والتزوير فقد بلغت 505 قضية وقضايا جرائم الاعتداء على العرض والسمعة بلغت 525 قضايا، وبلغت قضايا أمن الدولة 64 قضية، واخيرا فقد بلغت قضايا اخرى 813 قضية.

وكشف التقريرعن جرائم الاعتداء على النفس في عام 2021 فقد بلغت قضايا القتل العمد والشروع فيه 97 قضية، وبلغ عدد قضايا الانتحار والشروع فيه 163 قضية، وبلغت قضايا الوفاة نتيجة شبهة جنائية 123 قضية، أما قضايا الضرب فقد بلغت 1380 قضية، وبلغ عدد قضايا خطف الابن ممن له حق الحضانة احد الزوجين 130 قضية وبلغ عدد قضايا الخطف 170 قضية و5 قضايا اجهاض و121 قضية أخرى.

الوظائف العامة

وبالنسبة للجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة في عام 2021 فقد بلغت قضايا الرشوة 6 قضايا، فيما بلغ عدد قضايا امتناع المسؤولين عن تنفيذ الاحكام القضائية 251 قضية، وبلغ عدد قضايا التخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية 1038 قضية، كما بلغ عدد قضايا الاعتداء على موظف عام او اهانته 57 قضية، و68 قضايا اخرى.

وبشأن جرائم التعدي على الاموال العامة واسواق المال وتمويل الارهاب في عام 2021، فقد بلغت قضايا غسيل الاموال 167 قضية، كما بلغت عدد قضايا الاختلاس والاستيلاء على المال العام 72 قضية، و34 قضية الاضرار بالمال العام و3 قضايا تمويل ارهاب وقضية واحدة لجرائم التربح من الوظيفة العامة و53 قضية جرائم اسواق المال و8 قضايا اخرى.

وبشان جرائم الممنوعات في عام 2021، فقد بلغت قضايا تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية 1759 قضية، في حين بلغ عدد قضايا الاتجار بالمخدرات او المؤثرات العقلية 357 قضية، وبلغ عدد قضايا جلب او تصنيع الخمور للاتجار 4 قضايا، في حين بلغ عدد قضايا جلب المخدرات او المؤثرات العقلية للتعاطي 120 قضية، كما بلغ عدد قضايا جلب المخدرات او المؤثرت العقلية للاتجار 123 قضية، و144 قضية وفاة نتيجة تعاطي الممنوعات و807 شكاوى الادمان، و40 قضية حيازة الاسلحة او الذخائر بالمخالفة للقانون، و4 قضايا صناعة او زراعة المخدارت او المؤثرات العقلية و5 قضايا اخرى. وذكر التقرير عن اجمالي عدد المتهمين في عام 2021 من عددد السكان للكويت البالغ 4.627.674، حيث بلغ عدد المتهمين 33.880 متهماً منهم 90.2 % ذكوراً و9.8 % اناثاً، فيما بلغ نسبة الكويتيين 58.5 % في حين بلغت نسبة غير الكويتي 41.5 %.

