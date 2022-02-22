«القوى العاملة»: منح الضبطية القضائية لـ 68 مفتشاً

وطن النهار

أدى 68 مفتشاً في إدارة تفتيش العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، القسم لنيل صفة الضبطية القضائية، أمام وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي الذي أكد على أهمية تفتيش العمل في العديد من الجوانب لاسيما فرض الرقابة وضبط سوق ومتابعة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

وقال الجلاوي: إن القطاع الخاص رديف الاقتصاد الوطني، الذي من شأنه - بلا شك - دعم سوق العمل الكويتي ليكون سوقاً جاذباً للاستثمارات، لافتا الى دور مفتش العمل المهم في تهيئة السوق وفتح الفرص لأبناء هذا الوطن للمشاركة الاقتصادية، ودفعه لجعل سوق العمل أكثر شفافية وقدرة على المنافسة الوطنية.

وحث الجلاوي، المفتشين على أداء أعمالهم على الوجه الذي رسمه القانون وبما أتيح لهم من صلاحيات، والتزامهم بعدم إفشاء أسرار مهن أصحاب العمل التي منحهم القانون سلطة الاطلاع عليها، ما يلقي عليهم مهمة جسيمة في أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة بالتكليف د. مبارك العازمي، حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على إعداد المفتشين بصورة متكاملة وبناء على أسس علمية صحيحة، مشيرا إلى ان الهيئة اطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية دبلوم تفتيش العمل لتخريج دفعات من المفتشين المؤهلين علمياً، حيث أشار إلى أن أهمية التفتيش تتجلى في أن قانون العمل قد أفرد لها فصلاً كاملاً تضمن رسم الدور المنوط بمفتشي العمل.

