الشؤون تنظم فعاليات لنزلاء دور الرعاية والمسنين

وطن النهار

تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مجموعة من الفعاليات التي تستهدف نزلاء الحضانة العائلية في دور الرعاية الاجتماعية ودور المسنين الأسبوع الجاري. وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بالوزارة احمد العنزي في تصريح صحافي ان الوزارة ستقدم بهذه المناسبة باقة من الخدمات لنزلاء الحضانة العائلة اذ ستفتتح الأسبوع الجاري البيت الآمن للأبناء في مجمع دور الرعاية الاجتماعية وجناح العلاج الطبيعي لقسم الخدمة المتنقلة للمسنين التابع لمحافظة الفروانية.

وأضاف ان احتفالات الوزارة بالأعياد الوطنية تتضمن فعالية رفع العلم في مجمع دور الرعاية الثلاثاء المقبل مؤكدا حرص القطاعات المختلفة في الوزارة على تطبيق الاشتراطات الصحية عند عقد الفعاليات. وأشار الى ان قطاع الرعاية الاجتماعية أطلق أمس مجموعة من الفعاليات والاحتفالات الوطنية في دور الحضانة العائلية اذ تقام هذه الفعاليات تأكيدا على أهمية تفعيل دور الوزارة في غرس قيم الولاء والانتماء وتعزيز الوطنية لدى المحتضنين والأبناء في الدور. وذكر العنزي انه تم اطلاق برنامج ترفيهي وطني متكامل خاص بالنزلاء وذويهم اضافة للعاملين في القطاع يتضمن فقرات متنوعة تركز على العادات والتقاليد والانماط الشعبية المختلفة.وأوضح ان الوزارة عملت على تزيين الوحدات والادارات المختلفة بمناسبة الاعياد الوطنية اضافة إلى دعوة الموظفين للمشاركة في الفعاليات المختلفة.

