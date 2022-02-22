الأمير: دور حيوي للسعودية في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة

وطن النهار

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، مشيدا سموه بالمكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية لدى المجتمع الدولي والتي اكتسبتها من خلال إسهاماتها الحضارية وإنجازاتها التنموية المتعددة وبدورها الحيوي في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.



وأعرب سموه عن بالغ اعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية الحميمية والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوطيدة والراسخة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، مشيدا سموه بالمسيرة الخيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية ومبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للبلد الشقيق كل الرقي والازدهار.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة. ويصل إلى البلاد اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

كما يصل إلى البلاد اليوم الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

