القمص بيجول: زيارة الرئيس السيسي للكويت تطوير للعلاقات الثنائية الراسخة

وطن النهار

وصف راعي الكنيسة القبطية المصرية في الكويت، القمص بيجول الأنبا بيشوي، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الكويت بأنها تحمل تأكيداً جديداً على متانة العلاقات الثنائية التي خطها حكام البلدين على مر العصور، متوقعاً ان تسهم الزيارة في دعم جهود تنمية وتطوير العلاقات الثنائية من جهة، وفي لم الشمل العربي من جهة اخرى، خصوصاً مع تولي الكويت في الوقت الحالي الرئاسة الدورية للجامعة العربية.

وقال القمص بيجول الأنبا بيشوي، ان تزامن الزيارة مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني الـ 61 وعيد التحرير الـ 31 يحمل معنى مهما يتمثل في اهتمام مصري - على كل الأصعدة - بكل ما يسعد الكويت وشعبها، وتقديرها الكبير لما تمثله مناسباتها الوطنية التي تعتمد على معان سامية من جهة البذل والعطاء والانتماء والبناء والاستقلال والحرية. وأضاف ان مصر والكويت ترتبطان بعلاقة فريدة من نوعها على شتى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وكذلك بين الشعبين الشقيقين، وهي في تفاصيلها تشكل نموذجاً يحتذى للعلاقات بين الدول، لافتاً الى ان الجالية المصرية في الكويت تحظى برعاية كريمة من قبل قيادات الدولة وبثقة مؤسساتها وأبناء الكويت جميعاً،

وهي تعد ثاني اكبر جالية في البلاد وتسهم في عملية الانتاج والتنمية الوطنية بجهد مخلص وأمين، كما ان مصر تعتز كثيراً بأبناء الكويت الدارسين بها وبحركة الاستثمار الكويتية هناك، فضلاً عن الوجود الكويتي العميق في الوجدان المصري والذي يمتد عبر عقود طويلة، وقد خلق حالة من الانسجام والمحبة بين الشعبين الشقيقين، لافتاً الى ان هذه العلاقات كما انها ضاربة في عمق التاريخ فانها ممتدة في آفاق المستقبل وهو محل اعتزاز لنا.