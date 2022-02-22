«الأوروبي»: زيادة إمدادات الغاز من الخليج العربي

وطن النهار

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل امس ان منطقة الخليج مهمة ويجب على الاتحاد الأوروبي ان يوليها المزيد من الاهتمام.

وقال بوريل للصحافيين قبل ترؤسه جنبا الى جنب مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي وبحضور وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة الشيخ د. احمد الناصر ان «الخليج العربي يتطلب المزيد من الاهتمام ليس فقط لأننا نريد المزيد من الغاز منه».

وأضاف «نحن حقا نريد المزيد من الغاز من الخليج العربي لكن هذه المنطقة بالغة الأهمية وينبغي ان نوليها مزيدا من الاهتمام». وكان بوريل اعلن في وقت سابق ان الاتحاد الاوروبي يسعى لتنويع مصادر امدادات الطاقة خوفا من اقدام روسيا على قطع امدادات الغاز الى اوروبا.

وكثف الاتحاد الأوروبي أخيراً الحوار مع دول الخليج ففي نهاية العام الماضي اجرى المفوضون الأوروبيون بمن فيهم بوريل محادثات مع دول المنطقة. وفي غضون ذلك قال بوريل للصحافيين ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجرون مباحثات غير رسمية مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لبحث الازمة بين روسيا واوكرانيا. واضاف ان الوزراء «سيناقشون مع كوليبا كيفية الاستمرار في دعم اوكرانيا في اكثر اللحظات اهمية اذا حدث المزيد من التصعيد».

واشار الى ان الوزراء سيبحثون ايضا الوضع في البوسنة والهرسك قائلا «لا تتجاهلوا اهمية ما يحدث هناك فالخطاب القومي والانفصالي يتزايد ويهدد الاستقرار وحتى وحدة البلاد».

من جانبه، اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، اهمية العلاقات الخليجية - الأوروبية، مُبينًا انها ترتكز على اسس قوية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بما يخدم المصالح المُشتركة للجانبين.

وأوضح ان الاجتماع الوزاري الـ 26 بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل امس، بحث علاقات التعاون والصداقة بين دول المجلس والاتحاد، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، اضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. وأشار الى ان الاجتماع بحث المصاعب العالمية مثل: التغير المناخي ومكافحة الارهاب والتحور الأخضر والرقمي، وأضاف: ان الحوار بين الجانبين تركز على المسائل الثنائية ذات المصالح المُشتركة. وفيما يتعلق بالتغيرات الحاصلة في منطقة الخليج، وصفها بالايجابية، مؤكدًا انها أسهمت في خفض التوتر عامة بالمنطقة، مؤكدًا ان الاتحاد الأوروبي اعلن انه يشارك الدول الخليجية مشاغلها بشأن امن المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بايران وملفها النووي.