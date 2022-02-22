الثلاثاء 22 فبراير 2022 ,21 رجب 1443
رقم العدد:
4328
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عماد جواد بو خمسين
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سمو ولي العهد استقبل رئيس مجلس الأمة
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
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