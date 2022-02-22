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تسجيل قضية ضد سارقي «كيابل الجهراء»

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 22 فبراير 2022

تمكن عدد من الأشخاص مجهولي الهوية من سرقة كيابل كهربائية في منطقة الجهراء ولاذا بالفرار وعليه قامت وزارة الداخلية بتسجيل قضية. وقد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن قيام اشخاص مجهولين بسرقة كيابل كهربائية وعليه قالت «الداخلية» عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام اشخاص عدة بسرقة كيابل كهربائية في محافظة الجهراء، قد تم تسجيل قضية سرقة عن تحطيم حرز تحت رقم 2022/9 جنايات المطلاع واحيلت الى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم وضبط الجناة.


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