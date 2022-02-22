السعيد: بدلات للعاملين في مراكز «كورونا»

وطن النهار

خاطب وزير الصحة الدكتور خالد السعيد رئيس ديوان الخدمة المدنية بطلب الموافقة على منح جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية والمحاجر والمعازل ومراكز التطعيم والمختبرات وجميع الأماكن التي يتم التعامل فيها مع مرضي کوفيد-19، بدل خطر وبدل عدوى خلال فترة الجائحة. وأفاد الوزير السعيد في كتاب وجهه لرئيس ديوان الخدمة المدنية ان ذلك يأتي اعمالا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2020 بشأن منح بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء للعاملين في الجهات الحكومية، وذلك نظرا للوضع الصحي والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا، وتضافر جهود موظفي الوزارة لمواجهة هذا الفيروس، والحد من آثاره ومخاطره.

وأكد السعيد بأن كل الفئات المشار اليها تتعرض للخطر والعدوى بشكل دائم، ما ادى الى اصابة الكثير منهم نتيجة تعاملهم المباشر وغير المباشر بمرض كوفيد-19.

كما نوه الى ان الوزارة حتى تاريخه لم يتم موافاتها برد الديوان على ما تقدم في ضوء مطالبات بهذا الشأن، مطالبا بموافاة الوزارة بقرار مجلس الخدمة المدنية، وذلك حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم على ضوء رد الديوان.