استقالة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية

وطن النهار

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر استقالته من منصبه لأسباب شخصية.

وقال البدر في بيان استقالته: بعد عطاء استمر 4 سنوات تعلمت فيها الكثير من الأمور الادارية واكتسبت خبرة تفوق السنوات الأربع بمراحل، ارجو اللّه تعالى اني قد اديت فيها ما اوجب اللّه علي من مهام وظيفية على الوجه الذي يرضيه عني.

كما ارجو أن أكون عند حسن ظن كل من اولاني ثقته، وأخص بالذكر القيادة السياسية، ومن بعدهم وزير الصحة السابق الشيخ د.باسل الصباح الذي تلقيت منه كل دعم وتوجيه وتأييد بكل الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطوير العمل، ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا الذي كان بمثابة الأخ الكبير خبرة ونصحاً وارشاداً.

والشكر موصول لكل من عمل معي على كل المستويات راجيا من اللّه التوفيق للجميع.

وأضاف: بعد هذه المسيرة البسيطة تقدمت الى وزير الصحة د. خالد السعيد بالاستقالة من منصب وكيل الوزارة المساعد.

وذلك اعتباراً من 1 /7/2022، وذلك تنفيذاً لقرار ليس وليد اللحظة، انما تم اتخاذه مسبقاً، وهو قرار متعلق بأسباب شخصية يتحتم معها ترك المجال لمن هو اهل لاكمال المسيرة التي بدأناها سعيا للارتقاء بالخدمات الصحية.

كما اشكر الوزير د. خالد السعيد على ما لمسته منه من حرص على الارتقاء بالعمل، وثناء على ما تم من خطوات واجراءات في سبيل تحقيق الاصلاح المنشود.

