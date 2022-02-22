الخالد: مكافحة المخالفات ومواجهة مظاهر العبث

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ان حملات المحافظة وجولاتها الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية مستمرة على جميع مناطقها لمكافحة جميع المخالفات الموجودة ومواجهة اية مظاهر للعبث، لافتاً الى قطع التيار الكهربائي عن عقار في منطقة القادسية وانذار آخر وذلك لوجود مخالفات في التمديدات الكهربائية ومخالفات للبناء، بالاضافة الى الافتقاد للنظافة العامة، والتكدس في سكن العمالة الوافدة.

جاء ذلك في تصريحٍ صحافي للمحافظ الخالد، على هامش جولته الميدانية على منطقة القادسية والتي رافقه خلالها كل من رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي، الى جانب نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس احمد الشمري، بالاضافة الى عددٍ من مسؤولي ديوان عام المحافظة.



وأوضح الخالد، ان هذه المخالفات تخالف انظمة البناء المعمول بها في البلاد وتتسبب في العديد من الأضرار البيئية، الى جانب خطورتها على سكان العقارين، بالاضافة الى تسبب هذه التمديدات الكهربائية في الخطورة المباشرة على المبنيين ومحطات التشغيل الكهربائية الرئيسية، مُطالباً مُلاك العقارات متابعة شؤون عقاراتهم ومنع اي محاولات لاستغلالها او العبث بالعبث بالشبكات الكهربائية.

من جهته، اكد نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس احمد الشمري ان حملات فريق الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع المحافظة مستمرة لمكافحة اي محاولات للعبث بالشبكة الكهربائية والاضرار بحياة السكان، وذلك استناداً للقانون رقم 48 لسنة 2005، والقرار الوزاري رقم 121 لسنة.