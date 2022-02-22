الغانم: عقاقير بناء العضلات تسبب الضعف الجنسي

وطن النهار

حذر رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم من استعمال عقاقير بناء العضلات، مبينا ان البعض يستهين بتأثير حقن الانابوليك ستيرويد، ويعتقد انه مستثنى من آثارها الضارة في صحة الجسم وفحولته، الا انها -مع الأسف- تسبب تأثيرات ضارة جدا في صحة القلب والكبد والكلى والدماغ والاتزان الهرموني والخصوبة. وقال الغانم في تصريح صحافي له: اتمنى ان يصل صوتي لهؤلاء الشباب قبل فوات الأوان، لأن هذه الحقن تحتوي على نوع مصنع من هرمون التستوستيرون، ويهدف استعمالها الى تحفيز وزيادة تضخم حجم العضلات. بيد انها تضاعف تركيز التستوستيرون «الصناعي» في الجسم ما يؤدي الى ضمور الغدة النخامية وتوقف افرازها للهرمون المسؤول عن افراز الخصية لهرمون التستوستيرون الطبيعي، وهرمونات اخرى مهمة للحفاظ على صحة الخصية والحيوانات المنوية، وانخفاض تركيز هرمون التستوستيرون الطبيعي في جسم الرجل سيؤدي الى شعوره بالفتور وفقدان الرغبة وقلة الشهوة وضعف الانتصاب.

ونوه الغانم الى ان هناك اثراً آخر لهذه الحقن فهي كذلك تؤثر في عمل الخصيتين فحتى تحافظ الخصية على عملها وانتاجها للحيوانات المنوية يجب ان تكون رطبة وممتلئة بالسائل. فان جفت «قلت كمية السائل فيها» ستقل كفاءتها في انتاج الحيوانات المنوية، ومن ثم قد يصل الأمر الى توقفها عن الانتاج تماما.

وأشار الى ان اخذ حقن الانابوليك ستيرويد وحدوث الضمور في الغدة النخامية، سيؤدي الى انقطاع افراز الهرمونات التي تنظم رطوبة الخصية وعملها، فتصاب بالجفاف ويتوقف انتاجها للحيوان المنوي ويصاب الرجل بالعقم. وأوضح الغانم انه لكي يعالج ذلك يستعان بأنواع من العقاقير العلاجية التي تهدف الى تنشيط الجهاز الهرموني واعادة افراز الخصية للتستوستيرون الطبيعي. وقد يستمر العلاج من 6 اشهر الى سنة وأكثر الى ان يستعيد قدرته على الشهوة والانتصاب.

واشار الى ان افضل خيار لمن يريد بناء عضلاته هو تناول تغذية صحية ومنتجات طبيعية وفيتامينات مناسبة له. وأن يبتعد تماما عن جميع انواع الهرمونات.

