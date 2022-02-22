البغلي لإلزام النوادي الصحية بأجهزة إنعاش القلب

وطن النهار

قدمت عضو المجلس البلدي مها البغلي اقتراحاً بالزام النوادي الصحية بتوفير اجهزة الانعاش القلبي «AED»، وقالت في اقتراحها ان يكون احد شروط الأمن والسلامة واصدار تراخيص البلدية للنوادي الصحية والرياضية توافر جهاز انعاش القلب «AED» وتدريب العاملين في المرفق على استخدامه.

وأضافت انه لوحظ في الفترة الأخيرة عدة حالات لسقوط شباب بسكتات قلبية اثناء التمرين في النوادي الصحية والرياضية ما ادت الى حالات وفاة لتأخر التعامل مع الحالات لحين وصول سيارات الاسعاف، مبينة ان وجود اجهزة بسيطة «AED» يمكن توفيرها لانعاش القلب ويمكن تدريب العاملين في النوادي على استخدامها ومحاولة انقاذ المصاب.

وتابعت البغلي ان الأعمار بيد الله ولكن بشرط ان نلتزم بقوله تعالى، لكن يجب ان نحرص بأخذ الاحترازات المتعارف عليها عالميا.

