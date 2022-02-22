7 سنوات سجناً لسوري زوّر الجنسية وانتحل شخصية كويتي

وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد بحبس وافد سوري 7 سنوات وتغريمه 230 الف دينار عن تزوير الجنسية وانتحاله شخصية كويتي بعد اضافته بالتزوير في ملف مواطن واستفادته من المزايا المالية.

وكانت تحريات مباحث الجنسية اكدت ان المتهم تمت اضافته في ملف مواطن عندما كان المتهم يبلغ من العمر 14 عاما ومنذ ذلك الوقت استفاد من الجنسية الكويتية ومزاياها المالية وتوظف وتزوج. وبعد القبض عليه والتحقيق معه تبين حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأحيل الى المحكمة مع والده وشقيقه السوريين والمواطن وتبين هروب الأب السوري والمواطن وعدم تواجدهما بالكويت وتم توجيه التهمة الى المواطن والأب السوري بالتزوير والمشاركة في التزوير في حين اتهم الشقيق بايواء والتستر على المتهم السوري.

وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 7 سنوات، قضت محكمة الاستئناف بوقف نظر محاكمة المواطن والأب السوري الى حين معارضتهما على الحكم الغيابي وأيدت حبس السوري مزور الجنسية 7 سنوات وقضت ببراءة شقيقه من تهمة التستر وايواء متهم هارب. وأشارت المحكمة الى ان قيمة المبالغ الواردة في الحكم تضمنت بدل الايجار والقروض والمزايا المالية واستثنت الرواتب لأنها تعتبر اجر مقابل عمل بغض النظر عن ان الموظف مزور للجنسية ام لا.