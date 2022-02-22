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طعن دستوري ببطلان عضوية النائب الفضالة

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 22 فبراير 2022

تقدم المواطن طلال الدبوس بطعن امام المحكمة الدستورية ببطلان عضوية نائب مجلس الأمة يوسف الفضالة مع ما يترتب عليه من آثار، كما طالب بتفسير المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واعتبارها كأن لم تكن، وبطلان عضوية النائب الفضالة لتقديم استقالته بتاريخ 7 ابريل 2021 من العضوية مع ما يترتب عليها من آثار اخصها الدعوة الى انتخابات تكميلية وفقاً للمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والمادة 84 من الدستور. وقال الطاعن في الطعن الذي قدمه للمحكمة الدستورية بأن وقائع الطعن بقيام النائب الفضالة بالتقدم باستقالته من عضوية مجلس الأمة وذلك بكتاب مؤرخ في 7 ابريل 2021 وجه الى رئيس مجلس الأمة دون ان يثبت بقرار الاستقالة بالقبول او الرفض حتى تاريخ قيد الطعن باقامة الطعن الماثل بعدم دستورية الاجراءات والامتناع عن تفعيل مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.


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