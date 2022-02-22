قبول 3 آلاف و493 طالباً وطالبة في «التطبيقي»

وطن النهار

اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالانابة د. جاسم الأنصاري نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة لخطة الشواغر للعام الدراسي 2021-2022. وصرح د. مشعل المنصوري عميد القبول والتسجيل بأنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ممن تنطبق عليهم شروط القبول لخطة الشواغر للعام 2021-2022 والبالغ عددهم (3493) طالبا وطالبة. حيث بلغ بذلك اعداد المقبولين في العام الدراسي 2021-2022 ما يقارب 21 الف طالب وطالبة موزعين على جميع كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية. وتابع عميد القبول والتسجيل، موضحا ان الطلبة المقبولين وزعوا حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية. كما انه سيتم استكمال اجراءات قبول طلبة المنح في وقت لاحق.