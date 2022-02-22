سوداني نحر مواطنه في مزرعة بالوفرة

وطن النهار

شهدت منطقة الوفرة جريمة قتل راح ضحيتها وافد سوداني الجنسية يعمل في احدى المزارع على يد ابن جلدته نحرا وتم القبض على الجاني وسجلت قضية. ووفق مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد عن وقوع جريمة قتل في احدى المزارع في منطقة الوفرة وعلى الفور هرع رجال الامن وسيارات الاسعاف الى موقع البلاغ حيث تبين ان وافدا من الجنسية السودانية من مواليد 1980 اقدم على قتل ابن جلدته نحرا بآلة حادة. وذلك لنشوب خلاف فيما بينهم وعلى الفور قام رجال الامن بالقبض على الجاني، فيما تم استدعاء رجال الادلة الجنائية وتم رفع الجثة الى الطب الشرعي وسجلت قضية.