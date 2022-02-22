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وطن النهار

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سوداني نحر مواطنه في مزرعة بالوفرة

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 22 فبراير 2022

شهدت منطقة الوفرة جريمة قتل راح ضحيتها وافد سوداني الجنسية يعمل في احدى المزارع على يد ابن جلدته نحرا وتم القبض على الجاني وسجلت قضية. ووفق مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد عن وقوع جريمة قتل في احدى المزارع في منطقة الوفرة وعلى الفور هرع رجال الامن وسيارات الاسعاف الى موقع البلاغ حيث تبين ان وافدا من الجنسية السودانية من مواليد 1980 اقدم على قتل ابن جلدته نحرا بآلة حادة. وذلك لنشوب خلاف فيما بينهم وعلى الفور قام رجال الامن بالقبض على الجاني، فيما تم استدعاء رجال الادلة الجنائية وتم رفع الجثة الى الطب الشرعي وسجلت قضية.


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