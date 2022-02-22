الفارس تفقدت ميدانياً «برج التحرير»

وطن النهار

بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية بالأعياد الوطنية الـ61 وعيد التحرير الـ 31، قامت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، وم. خلود الشهاب وكيلة وزارة المواصلات وعدد من قيادات الوزارة بجولة ميدانية في برج التحرير بعد إعادة افتتاحه بمناسبة الاحتفالات الوطنية ليشاهد الجمهور معالم الكويت من كل الاتجاهات. كما قامت الوزيرة الفارس بجولة في المعارض التراثية التي تجسد التاريخ الكويتي ومتابعة مقتنيات كثيرة كانت مودعة في المخازن تحكي تاريخ وزارة المواصلات، وتشمل أهم قطاعاتها، ومقتنيات كثيرة تحكي تطور هذه الأجهزة والطوابع والرسائل، من الأربعينيات والخمسينيات فما فوق والإطلاع أيضا على مقتنيات الفرق التراثية المتواجدة في مدخل البرج ومتابعة أصحاب المهن الحرفية والهوايات التي كانت تمثل حقبة مهمة في المجتمع الكويتي.

من جانبه، قال المؤسس والمنسق العام لفريق (اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين) المشارك في المعرض الباحث محمد كمال إن الفريق يشارك من ضمن الفعاليات الوطنية بمناسبة الأعياد الوطنية في برج التحرير، بهدف عرض الحرف اليدوية التي تجسد المهن والادوات التراثية الكويتية إلى إبراز التراث الكويتي والحرف الاصيلة التي امتهنها الكويتيون في الماضي والمحافظة على تراث الأباء والاجداد، وتشجيع الشباب على ممارسة هواياتهم الحرفية وتحفيز الموهوبين ورعايتهم وتعليمهم حب التراث واطلاعهم على الحرف التي مارسها الاجداد قديما وكيفية المحافظة عليها.

وقال كمال إن عدد الاعضاء المتواجدين في برج التحرير 40 عضوا من فريق اكسبو منهم أصحاب المتاحف الخاصة، والحرفيون والنحاتون والخطاطون والرسامون وفن التشكيل على المعادن، واصحاب المجسمات التراثية واعادة تدوير وتصنيع السفن القديمة، وغيرها من المهن اصحاب المسابيح وصناعة السيوف والخناجر والخراز وصناعة البشوت.. وغيرها من المهن الدارجة في الماضي كما يوجد فريق الطيارات الورقية والطيران الحر والفريق الكويتي للسيارات القديمة وعدد من الفرق المنجزة واخرى من الفرق البحرية والبرية بالاضافة لمقتنيات وزارة المواصلات «الانتيك» وافاد أن الفريق مرخص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد اعضائه 160 عضوا كويتيا، مؤكدا أنه تم تأسيسه في 7 مارس 2016، وشارك بـ 180 معرضا داخل الكويت وخارجها من أهمها اكسبو دبي وكتارا في قطر ومعارض أخرى في الصين والبرازيل واوزبكستان وغيرها من الدول. واوضح كمال ان اعمار الفريق تبدأ من 12 سنة حتى 80 سنة.

شكر خاص

كل الشكر والتقدير إلى سعد السنعوسي من العلاقات العامة في وزارة المواصلات وجهوده الميدانية في التعامل مع الطواقم الإعلامية لتغطية الفعاليات في برج التحرير.

