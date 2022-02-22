السفير الهندي: شراكتنا والكويت ديناميكية تطلعية

وطن النهار

اعرب سفير الهند لدى البلاد سيبي جورج عن شكره العميق لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على استضافة الجالية الهندية الكبيرة في الكويت. متمنيا للكويت حكومة وشعبا الرقي و الازدهار وذلك بمناسبة احتفالها بالاعياد الوطنية.

وقال في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق الاسبوع الثقافي «هلا كويت» للاحتفال باعياد الكويت الوطنية، انه في السنوات الأخيرة، نشهد انخراطًا متزايدًا بين شعبينا، وشرف لي أن أقدم لكم ناماستي الكويت لإحياء التراث الثقافي للأرض المهيبة التي هي الهند وربط ثقافات وشعوب بلدينا الصديقين.

واضاف: هذا المهرجان هو جهد آخر من قبل سفارتنا لتوسيع اللوحة الغنية للمشاركة الثقافية وزيادة تقوية الصلات والروابط الحضارية الوثيقة بالفعل.

وتابع كلامه : إن حدث اليوم هو احتفال بالشراكة الحيوية والديناميكية بين بلدينا الصديقين الهند والكويت (..). لقد خضعت روابطنا لاختبار الزمن، وقد قامت شعوبنا ببنائها على أسس متينة على مدى قرون على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، وبمرور الوقت، برعاية أشخاص مفعمين بالحيوية لتواصل الناس وتقاربهم الحضاري، وازدهرت الشراكة لتصبح شراكة ديناميكية تطلعية مسترسلا إنني على ثقة من أن هذه العلاقة ستستمر في الازدهار وتتطور إلى عصر جديد، شراكة هندية- كويتية جديدة تربط بين رؤى قيادة بلدينا الصديقين من أجل التنمية المتبادلة والتقدم لشعبي بلدينا.

وذكر انه يتم تنظيم هذا المهرجان الذي يستمر أسبوعًا للاحتفال باليوم الوطني للكويت والذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند ونحن نحتفل بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية. وهذه مناسبة مهمة للاحتفال بالهند في الكويت.

