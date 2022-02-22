عشيق الزمان: علاقاتنا والكويت عميقة

وطن النهار

اكد سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام دي عشيق الزمان، عمق العلاقة بين بلاده والكويت مطالبا الجالية البنغالية في الكويت بالالتزام بقواعد وأنظمة الكويت. جاء ذلك في احتفال اقامته سفارة بنغلاديش لدى الكويت بمناسبة «يوم الشهيد واليوم العالمي للغة الأم 2022» صباح امس بحضور مسؤولي سفارة بنغلاديش وأفراد من الجالية وممثلون عن وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية. وسلط عشيق الزمان في كلمته الضوء على الحركة اللغوية وأهميتها في تشكيل الحركة الجماهيرية اللاحقة التي أدت إلى ظهور بنغلاديش المستقلة. مستذكرا بإجلال كبير أعظم البنغاليين في كل العصور، والد الأمة بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن. وأفاد أنه بعد الاستقلال، جعل بانغاباندو البنغالية لغة الدولة، كما ألقى خطابه الأول باللغة البنغالية في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 1974 لتقديم البنغالية كلغة جديدة للعالم.

