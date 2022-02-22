loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عشيق الزمان: علاقاتنا والكويت عميقة

سميرة فريمش
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 22 فبراير 2022

اكد سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام دي عشيق الزمان، عمق العلاقة بين بلاده والكويت مطالبا الجالية البنغالية في الكويت بالالتزام بقواعد وأنظمة الكويت. جاء ذلك في احتفال اقامته سفارة بنغلاديش لدى الكويت بمناسبة «يوم الشهيد واليوم العالمي للغة الأم 2022» صباح امس بحضور مسؤولي سفارة بنغلاديش وأفراد من الجالية وممثلون عن وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية. وسلط عشيق الزمان في كلمته الضوء على الحركة اللغوية وأهميتها في تشكيل الحركة الجماهيرية اللاحقة التي أدت إلى ظهور بنغلاديش المستقلة. مستذكرا بإجلال كبير أعظم البنغاليين في كل العصور، والد الأمة بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن. وأفاد أنه بعد الاستقلال، جعل بانغاباندو البنغالية لغة الدولة، كما ألقى خطابه الأول باللغة البنغالية في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 1974 لتقديم البنغالية كلغة جديدة للعالم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة